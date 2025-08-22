Parlons de... la guerre qui menace au Venezuela ? (Off GUardian)

Parlons de... la guerre qui menace au Venezuela ?
Article originel : Let’s talk about…looming war in Venezuela?
Off Guardian, 21.08.25
La marine étatsunienne envoie au moins trois destroyers et divers autres navires sur la côte caraïbe du Venezuela, prétendument dans le cadre d'une mission visant à lutter contre les activités des cartels de la drogue.
En réponse, Maduro a mobilisé 4 millions de membres de la milice nationale. Trump « n'a pas exclu » l'envoi de troupes au sol, mais pour être honnête, il ne peut guère dire autre chose lorsqu'on lui pose la question.
Tout cela est sorti de nulle part, étant donné qu'il y a quelques jours à peine, Trump poursuivait avec enthousiasme son objectif de remporter le prix Nobel de la paix avec le sommet avec Poutine en Alaska, suivi de la réunion avec Zelensky et ses collègues à la Maison Blanche.
Il y a quelques semaines à peine, le gouvernement Maduro a renouvelé sa licence pétrolière avec Chevron et a accepté un échange de prisonniers politiques.
Puis, soudainement, l'administration Trump a publié une déclaration augmentant la récompense pour l'arrestation de Maduro et a accusé le président vénézuélien de diriger le Cartel des Soleils...
Thanks @PressSec for laying out EXACTLY why we’re offering $50 million for information on Maduro and his heinous crimes against Americans. https://t.co/E8jIEwcK2u pic.twitter.com/Mq494m9CO3
— US Dept of State INL (@StateINL) August 19, 2025
Le Venezuela a réagi en accusant les États-Unis d'avoir kidnappé 66 enfants vénézuéliens lors de récentes expulsions.
Pourquoi cette escalade ? Qu'est-ce qui a changé ?
Le débat parmi ce que l'on pourrait appeler les anti-guerre à l'ancienne se concentre déjà sur les réserves de pétrole du Venezuela, les plus importantes au monde, mais ce cliché vintage est-il toujours d'actualité ?
Comme pour les autres conflits, tout ce qui éclate entre le Venezuela et les États-Unis doit être considéré dans le contexte post-Covid.
Le Venezuela a pleinement participé au mensonge Covid. Tests, confinements, masques et vaccins. Tout. Parallèlement, le gouvernement Maduro a profité de l'« urgence » pour revenir sur le rejet de Chavez envers le FMI et contracter un prêt « d'urgence » de 5 milliards de dollars.
Ils sont compromis, font partie de la coopération gouvernementale internationale, et donc tout conflit est probablement aussi réel que l'était la Covid.
Alors, que se passe-t-il ?
- S'agit-il vraiment des cartels de la drogue ?
- Y aura-t-il un conflit ou s'agit-il d'une guerre fictive ?
- Y aura-t-il des « troupes sur le terrain » ?
- Pourquoi cela se produit-il maintenant ? S'agit-il d'une diversion pour détourner l'attention d'autre chose ?