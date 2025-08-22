Parlons de... la guerre qui menace au Venezuela ? (Off GUardian)

Parlons de... la guerre qui menace au Venezuela ? Article originel : Let’s talk about…looming war in Venezuela? Off Guardian, 21.08.25

La marine étatsunienne envoie au moins trois destroyers et divers autres navires sur la côte caraïbe du Venezuela, prétendument dans le cadre d'une mission visant à lutter contre les activités des cartels de la drogue.

En réponse, Maduro a mobilisé 4 millions de membres de la milice nationale. Trump « n'a pas exclu » l'envoi de troupes au sol, mais pour être honnête, il ne peut guère dire autre chose lorsqu'on lui pose la question.

Tout cela est sorti de nulle part, étant donné qu'il y a quelques jours à peine, Trump poursuivait avec enthousiasme son objectif de remporter le prix Nobel de la paix avec le sommet avec Poutine en Alaska, suivi de la réunion avec Zelensky et ses collègues à la Maison Blanche.

Il y a quelques semaines à peine, le gouvernement Maduro a renouvelé sa licence pétrolière avec Chevron et a accepté un échange de prisonniers politiques.

Puis, soudainement, l'administration Trump a publié une déclaration augmentant la récompense pour l'arrestation de Maduro et a accusé le président vénézuélien de diriger le Cartel des Soleils...