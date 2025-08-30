Pourquoi Retailleau s'attaque à Trappes et à sa banderole pour Gaza

La ville de Trappes, et son maire Ali Rabeh, sont de nouveau la cible d’une polémique. Bruno Retailleau, a donné l’ordre, par l’intermédiaire du Préfet des Yvelines, de retirer la banderole “Trappes solidaire avec Gaza, pour une paix juste et durable” installée sur l'hôtel de ville depuis plus d’un an... Lire la suite