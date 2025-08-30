Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Pourquoi Retailleau s'attaque à Trappes et à sa banderole pour Gaza

par SLT 30 Août 2025, 13:15 Retailleau Gaza Discrimnation Police Répression Israël France Collaboration Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Pourquoi Retailleau s'attaque à Trappes et à sa banderole pour Gaza
Le Media, 30.08.25

La ville de Trappes, et son maire Ali Rabeh, sont de nouveau la cible d’une polémique. Bruno Retailleau, a donné l’ordre, par l’intermédiaire du Préfet des Yvelines, de retirer la banderole “Trappes solidaire avec Gaza, pour une paix juste et durable” installée sur l'hôtel de ville depuis plus d’un an... Lire la suite

Pourquoi Retailleau s'attaque à Trappes et à sa banderole pour Gaza. BANDEROLE POUR GAZA, 10 SEPTEMBRE : " À TRAPPES, LA COLÈRE EST IMMENSE "

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Kneecap : ce groupe de rap irlandais qui fait trembler Retailleau, Caroline Yadan et les pro-israël (Vidéo)
Kneecap : ce groupe de rap irlandais qui fait trembler Retailleau, Caroline Yadan et les pro-israël (Vidéo)
Les exilés et les insensés (Blast)
Les exilés et les insensés (Blast)
[Vidéo] Des tirailleurs aux sans papiers : La violence coloniale et raciste, du massacre de Thiaroye aux politiques racistes de Retailleau (Survie)
[Vidéo] Des tirailleurs aux sans papiers : La violence coloniale et raciste, du massacre de Thiaroye aux politiques racistes de Retailleau (Survie)
Révélations : comment des cathos réacs ont infiltré le gouvernement français (Vidéo)
Révélations : comment des cathos réacs ont infiltré le gouvernement français (Vidéo)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog