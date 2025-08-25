Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Problème technique persistant sur le blog de SLT

par SLT 25 Août 2025, 09:46 SLT Problèmes techniques Articles de Sam La Touch

Depuis mars 2025, nous avons un souci technique avec la publication de nos articles. Certains sont correctement publiés, d'autres sont publiés avec un message d'erreur signalant une erreur lors de la publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article". Dans ce dernier cas, il est impossible de renseigner la catégorie principale de l'article. Nous avions connu des problèmes similaires en novembre 2022 d'une durée de 4 mois pendant lesquels certains articles étaient retardés de diffusion sur le blog tandis que d'autres ne subissaient pas de délai de latence lors de leur publication. Nous avions aussi connu ce problème de juin à septembre 2020. Cette fois-ci certains articles publiés ne sont pas enregistrés tandis que d'autres le sont pour des raisons inconnues. Voici quelques exemples.


Exemple hier, le 24.08.25, sur les 16 articles seulement 3 ont été correctement publiés, les 13 autres ont été publiés avec le message "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"" rendant impossible de renseigner la catégorie principale de l'article servant probablement au référencement (?).

Les 3 articles correctement publiés :
1.- Les immixtions africaines du général Fabien Mandon, nouveau chef d'état-major des armées françaises
2.- La possibilité d’une nouvelle espèce d’homininé en Afrique de l’Est, il y a 2,5 millions d’années (Le Monde)
3.- Moscou impose Africa Corps à Bangui (Mondafrique)
 

Lors de la publication de ces 3 articles nous avions ainsi le message suivant (capture d'écran), articles pouvant être partagés sur les réseaux sociaux visiblement :

Problème technique persistant sur le blog de SLT
Voici les 13 articles qui ont reçu le message "Erreur lors de l'enregistrement de l'article". Ces articles ne peuvent apparemment pas être partagés.
1. - Newsletter n°599
2. - De Lomé à Abidjan, Nicolas Lerner tente de donner un nouveau souffle à la DGSE (LdC)
3.- Après ses récentes déclarations selon lesquelles "Dieu « comptait sur » elle pour soutenir Israël", Julia Sebutinde devrait-elle continuer à siéger à la CIJ dans les affaires concernant Israël ?
4.- Au Soudan, des mercenaires colombiens au cœur de l’ingérence émiratie (Le Point)
5. - La saga de la 3e brigade Azov : des tranchées du Donbass aux marches du pouvoir (IO)
6.- 97 % des écoles de Gaza endommagées ou détruites, selon l’ONU (AFP)
7.- Des milliers de recrues affluent dans les centres de formation du M23 (AI)
8.- L'Iran dit avoir tué six membres d'un groupe lié à Israël (AFP)
9.- Notre génocide (B’Tselem)
10.- Berlin : une « rue des Maures » renommée après des années de controverse (AFP)
11.-  Le jour de sa libération, l'administration Trump menace d'expulser Ábrego García vers l'Ouganda (Common Dreams)
12.- Des combattants des Forces de soutien rapide tendent une embuscade à un village soudanais, tuant 7 personnes et incendiant des maisons (AP)
13.- Le cauchemar de Washington : Modi et Xi brisent la glace (The Cradle)

Hier, même souci, sur les 17 articles publiés seulement 3 l'ont été en bonne et due forme.
Voici les 3 articles correctement publiés :
1. - Agathe Habyarimana et le génocide des Tutsis : la justice française ordonne un non-lieu controversé (Afrik.com)
2. - Jamel Debbouze accusé de servir des vins israéliens des colonies dans son restaurant de l’Institut du Monde Arabe (Afrik.com)
3. - « Polluants éternels » : révélations sur une contamination record de l’eau potable en France (Disclose)


Les 14 autres articles ont été publié avec le message d'erreur "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" rendant toujours impossible le renseignement de la catégorie principale et probablement de les partager.

1. - Un témoin oculaire révèle que les sous-traitants de GHF tirent « sans discernement » sur les civils à Gaza (The Cradle)
2. - République démocratique du Congo : massacres de masse perpétrés par le M23 près du parc national des Virunga (Human Rights Watch)
3. - Affaire Epstein : le ministère étatsunien de la Justice rend public un récent entretien avec Ghislaine Maxwell dédouanant Trump (AFP)
4. - Émirats arabes unis: entre alliance avec Israël et aide à Gaza, quelle stratégie ? (RFI)
5.- Soudan : Appel du Premier ministre de Khartoum - « Cessez d'envoyer des mercenaires colombiens au Soudan » (All Africa)
6.- Un rapport de l'ONU confirme qu'un demi-million de Palestiniens souffrent d'une famine provoquée par l'homme à Gaza (The Cradle)
7.- RDC : le ministère public requiert la peine de mort contre Joseph Kabila (Afrik.com)
8.- Rumeurs transphobes sur Brigitte : pourquoi Macron joue au pompier pyromane (Vidéo)
9.- Ukraine : la Russie revendique la prise de deux villages dans la région de Donetsk (AFP)
10.- Ni Gaza ni l'Ukraine : le Soudan subit la pire crise humanitaire au monde tandis que les puissances mondiales ferment les yeux et sont complices par le biais de vente d'armes (Firstpost)
11.- Des fonctionnaires égyptiens à New York ont frappé deux manifestants défendant Gaza, comme le montre une vidéo. La police de New York a arrêté les manifestants (The Intercept)
12.- A propos de l'envoi de troupes italiennes en Ukraine, Salvini déclare Macron qu'il « y aille lui-même » en mettant un casque et en prenant un fusil après l'avoir traité de "fou" en mars
13.- Les militaires de la Garde nationale déployés à Washington porteront « bientôt » des armes. Trump : Chicago et New-York seront rendues "sûres" (AFP)
14. - L'ONU déclare la famine dans la ville de Gaza (La Presse)
