Problème technique persistant sur le blog de SLT

Depuis mars 2025, nous avons un souci technique avec la publication de nos articles. Certains sont correctement publiés, d'autres sont publiés avec un message d'erreur signalant une erreur lors de la publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article". Dans ce dernier cas, il est impossible de renseigner la catégorie principale de l'article. Nous avions connu des problèmes similaires en novembre 2022 d'une durée de 4 mois pendant lesquels certains articles étaient retardés de diffusion sur le blog tandis que d'autres ne subissaient pas de délai de latence lors de leur publication. Nous avions aussi connu ce problème de juin à septembre 2020. Cette fois-ci certains articles publiés ne sont pas enregistrés tandis que d'autres le sont pour des raisons inconnues. Voici quelques exemples.





Exemple hier, le 24.08.25, sur les 16 articles seulement 3 ont été correctement publiés, les 13 autres ont été publiés avec le message "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"" rendant impossible de renseigner la catégorie principale de l'article servant probablement au référencement (?).



Les 3 articles correctement publiés :

1.- Les immixtions africaines du général Fabien Mandon, nouveau chef d'état-major des armées françaises

2.- La possibilité d’une nouvelle espèce d’homininé en Afrique de l’Est, il y a 2,5 millions d’années (Le Monde)

3.- Moscou impose Africa Corps à Bangui (Mondafrique)



Lors de la publication de ces 3 articles nous avions ainsi le message suivant (capture d'écran), articles pouvant être partagés sur les réseaux sociaux visiblement :