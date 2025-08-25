Problème technique persistant sur le blog de SLT

Depuis mars 2025, nous avons un souci technique avec la publication de nos articles. Certains sont correctement publiés, d'autres sont publiés avec un message d'erreur signalant une erreur lors de la publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article". Dans ce dernier cas, il est impossible de renseigner la catégorie principale de l'article. Nous avions connu des problèmes similaires en novembre 2022 d'une durée de 4 mois pendant lesquels certains articles étaient retardés de diffusion sur le blog tandis que d'autres ne subissaient pas de délai de latence lors de leur publication. Nous avions aussi connu ce problème de juin à septembre 2020. Cette fois-ci certains articles publiés ne sont pas enregistrés tandis que d'autres le sont pour des raisons inconnues. Voici quelques exemples.
Exemple hier, le 24.08.25, sur les 16 articles seulement 3 ont été correctement publiés, les 13 autres ont été publiés avec le message "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"" rendant impossible de renseigner la catégorie principale de l'article servant probablement au référencement (?).
Les 3 articles correctement publiés :
1.- Les immixtions africaines du général Fabien Mandon, nouveau chef d'état-major des armées françaises
2.- La possibilité d’une nouvelle espèce d’homininé en Afrique de l’Est, il y a 2,5 millions d’années (Le Monde)
3.- Moscou impose Africa Corps à Bangui (Mondafrique)
Lors de la publication de ces 3 articles nous avions ainsi le message suivant (capture d'écran), articles pouvant être partagés sur les réseaux sociaux visiblement :
1. - Newsletter n°599
2. - De Lomé à Abidjan, Nicolas Lerner tente de donner un nouveau souffle à la DGSE (LdC)
3.- Après ses récentes déclarations selon lesquelles "Dieu « comptait sur » elle pour soutenir Israël", Julia Sebutinde devrait-elle continuer à siéger à la CIJ dans les affaires concernant Israël ?
4.- Au Soudan, des mercenaires colombiens au cœur de l’ingérence émiratie (Le Point)
5. - La saga de la 3e brigade Azov : des tranchées du Donbass aux marches du pouvoir (IO)
6.- 97 % des écoles de Gaza endommagées ou détruites, selon l’ONU (AFP)
7.- Des milliers de recrues affluent dans les centres de formation du M23 (AI)
8.- L'Iran dit avoir tué six membres d'un groupe lié à Israël (AFP)
9.- Notre génocide (B’Tselem)
10.- Berlin : une « rue des Maures » renommée après des années de controverse (AFP)
11.- Le jour de sa libération, l'administration Trump menace d'expulser Ábrego García vers l'Ouganda (Common Dreams)
12.- Des combattants des Forces de soutien rapide tendent une embuscade à un village soudanais, tuant 7 personnes et incendiant des maisons (AP)
Hier, même souci, sur les 17 articles publiés seulement 3 l'ont été en bonne et due forme.
Voici les 3 articles correctement publiés :
1. - Agathe Habyarimana et le génocide des Tutsis : la justice française ordonne un non-lieu controversé (Afrik.com)
2. - Jamel Debbouze accusé de servir des vins israéliens des colonies dans son restaurant de l’Institut du Monde Arabe (Afrik.com)
3. - « Polluants éternels » : révélations sur une contamination record de l’eau potable en France (Disclose)
Les 14 autres articles ont été publié avec le message d'erreur "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" rendant toujours impossible le renseignement de la catégorie principale et probablement de les partager.
1. - Un témoin oculaire révèle que les sous-traitants de GHF tirent « sans discernement » sur les civils à Gaza (The Cradle)