Qui est vraiment Charles Kushner, magnat de l’immobilier et nouvel ambassadeur des États-Unis en France ? (24matins)

Charles Kushner, nouvel ambassadeur à Paris

Le président américain Donald Trump a choisi Charles Kushner pour représenter son gouvernement en France. Une nomination qui fait beaucoup parler, étant donné les antécédents judiciaires de ce dernier, qui a effectué un an de prison.



Un passé judiciaire controversé

Charles Kushner, père du gendre de Trump et ancien conseiller Jared Kushner, a été désigné ambassadeur des États-Unis en France le 30 novembre 2024. Un choix pour le moins atypique. En effet, l’homme d’affaires a eu des démêlés avec la justice. Il a passé un an dans une prison fédérale pour des malversations fiscales et a bénéficié d’une grâce présidentielle de Donald Trump à la fin de son premier mandat.

Son fils, Jared Kushner, est le mari d'Ivanka Trump, la fille aînée du président, et a été conseiller de Donald Trump, notamment sur le Moyen-Orient, lors de son premier exercice du pouvoir