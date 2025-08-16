Révélation mondiale explosive : les vaccins à ARNm contre la COVID-19 en tête de liste des médicaments les plus souvent associés à une inflammation cardiaque (TrialSite News)

Révélation mondiale explosive : les vaccins à ARNm contre la COVID-19 en tête de liste des médicaments les plus souvent associés à une inflammation cardiaque

Article originel : Global Data Bombshell: COVID-19 mRNA Vaccines Top List of Drugs Most Often Reported with Heart Inflammation

TrialSite News, 12.08.25

Une nouvelle étude approfondie menée par le Dr. Jaehyeong Cho, Dong Keon Yon et leurs collègues de l'université Kyung Hee ainsi que d'autres grands centres coréens, et publiée dans Scientific Reports (7 août 2025), a dressé un tableau mondial de la pharmacovigilance concernant deux inflammations cardiaques potentiellement mortelles, la myocardite et la péricardite, à partir de plus de cinq décennies de rapports sur la sécurité. L'hypothèse : certains médicaments largement utilisés, y compris les vaccins, sont signalés de manière disproportionnée en lien avec ces affections. Les résultats sont frappants, voire pour le moins troublants : les vaccins à ARNm contre la COVID-19 représentent la grande majorité des cas signalés dans les deux catégories, ce qui soulève des questions complexes et, franchement, préoccupantes pour les cliniciens, les régulateurs et le public.





Conception et méthode de l'étude L'équipe a exploité la plus grande base de données mondiale de rapports sur les effets indésirables des médicaments — plus de 35 millions d'enregistrements provenant de plus de 140 pays — couvrant la période 1968-2024. Elle a exclu les médicaments déjà utilisés pour traiter l'inflammation cardiaque afin d'éviter toute confusion, puis a classé les 10 médicaments les plus fréquemment signalés pour chaque affection. Une « détection des signaux » statistique a été effectuée à l'aide des rapports de cotes (ROR) et des composants d'information bayésiens (IC), des outils qui signalent les associations disproportionnées.

Conclusions Les chiffres sont stupéfiants : Myocardite : 35017 rapports au total ; 76,16 % (26670 cas) liés aux vaccins à ARNm contre la COVID-19, suivis par la clozapine (15,29 %).



: 35017 rapports au total ; 76,16 % (26670 cas) liés aux vaccins à ARNm contre la COVID-19, suivis par la clozapine (15,29 %). Péricardite : 24 959 rapports ; 88,15 % (22 001 cas) liés aux vaccins à ARNm contre la COVID-19, sans qu’aucun autre médicament ne dépasse 10 %.

D’autres signaux cohérents comprenaient les vaccins contre la variole et la grippe, la clozapine et la mésalazine. Les inhibiteurs du point de contrôle immunitaire (nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab) ont montré des taux de mortalité disproportionnellement élevés dans les cas de myocardite (~20 %). De manière alarmante, les signaux statistiques les plus élevés étaient chez les jeunes âgés de 0 à 17 ans pour les deux conditions. Une augmentation du nombre de rapports de cas est apparue en 2021 — coïncidant avec les campagnes massives de vaccination contre la COVID-19 et la phase aiguë de la pandémie. Bien que l’étude ne puisse pas prouver la causalité, la grande proportion de rapports associés au vaccin nécessite un examen plus approfondi. Répartition des proportions de cas rapportés d’effets indésirables de la myocardite (A) et de la péricardite (B) avec différents médicaments.

Perspective de TrialSite L'une des révélations les plus troublantes de l'étude est le signal statistique disproportionnellement élevé pour la myocardite et la péricardite dans la tranche d'âge 0-17 ans, une population dans laquelle la COVID-19 a été extrêmement bénigne à modérée dans environ 95 % des cas, et encore plus dans l'ère post-Omicron. Les cas graves tels que le MIS-C étaient rares et se concentraient principalement pendant la vague du variant Delta. Compte tenu du profil de risque d'infection généralement plus faible chez les jeunes, renforcé par une exposition préexistante généralisée et une immunité naturelle résiduelle, l'émergence de signaux élevés d'inflammation cardiaque dans cette cohorte pourrait profondément modifier l'équation risques-bénéfices, encore plus que ce que nous savons déjà. Dans ce contexte, la récente décision du secrétaire étatsunien à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., de supprimer la recommandation officielle de vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes enfants prend une nouvelle pertinence. Les données soulignent l'impératif éthique d'une politique de santé publique ciblée et stratifiée par âge, en particulier lorsqu'une intervention médicale entraîne une augmentation des effets indésirables signalés dans un groupe présentant un risque de base minimal lié à la maladie elle-même.





Limites L'ensemble de données dépend des déclarations spontanées, qui sont susceptibles d'être sous-estimées, surestimées ou entachées d'incertitude diagnostique. L'attention médiatique a renforcé la vigilance clinique, et les campagnes massives de déploiement des vaccins ont peut-être amplifié le volume des déclarations, un phénomène connu sous le nom de « déclaration stimulée ». Aucun taux d'incidence ne peut être calculé, et ces associations ne permettent pas à elles seules de confirmer un lien de causalité.





Financement et divulgation Financé par plusieurs subventions de recherche du gouvernement sud-coréen. Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêts.





Conclusion et implications Cette analyse mondiale souligne clairement la nécessité d'une surveillance ciblée de la sécurité cardiaque, en particulier chez les populations plus jeunes et les hommes, chez qui le risque de myocardite semble élevé. Les cliniciens doivent être attentifs aux symptômes de douleur thoracique, d'essoufflement ou de palpitations dans les jours suivant certaines vaccinations ou l'exposition à des médicaments à haut risque. Les décideurs politiques sont confrontés à un équilibre délicat : ces résultats n'effacent pas les avantages substantiels des vaccins, mais soulignent l'impératif éthique de transparence, d'éducation des patients et de stratégies d'atténuation des risques adaptées. Comme l'a déclaré un cardiologue qui a examiné les données, « il ne s'agit pas d'une étude anti-vaccins, mais d'un appel à affiner la manière, le moment et les personnes auxquelles certains médicaments sont administrés ».