Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Rumeurs transphobes sur Brigitte : pourquoi Macron joue au pompier pyromane (Vidéo)

par SLT 23 Août 2025, 13:21 Brigitte Macron Macron Transphobie Rumeurs France Articles de Sam La Touch

Rumeurs transphobes sur Brigitte : pourquoi Macron joue au pompier pyromane (Vidéo)

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
USA : le couple Macron poursuit Candace Owens pour diffamation (Vidéo)
USA : le couple Macron poursuit Candace Owens pour diffamation (Vidéo)
Brigitte Macron se pourvoit en cassation après la relaxe en appel de deux femmes qui avaient propagé une infox transphobe (Le Monde)
Brigitte Macron se pourvoit en cassation après la relaxe en appel de deux femmes qui avaient propagé une infox transphobe (Le Monde)
Brigitte Macron déboutée en appel dans son procès en diffamation contre Natacha Rey. Elles accusent toujours Brigitte Macron d'être née homme (L'Obs/Blick)
Brigitte Macron déboutée en appel dans son procès en diffamation contre Natacha Rey. Elles accusent toujours Brigitte Macron d'être née homme (L'Obs/Blick)
Affaire Brigitte Macron. Candice Owens allègue que Macron aurait contacté Trump pour la faire taire (Vidéo)
Affaire Brigitte Macron. Candice Owens allègue que Macron aurait contacté Trump pour la faire taire (Vidéo)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog