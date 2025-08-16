Selon une étude, en situation post-pandémique, "la vaccination contre le SRAS-CoV-2 peut augmenter temporairement le risque d'infection symptomatique et de perte de jours de travail"

Association entre le statut vaccinal contre le SRAS-CoV-2 et le risque de maladie de type grippal et de perte de jours de travail chez les professionnels de santé

Article originel : Association of SARS-CoV-2 vaccination status with risk of influenza-like illness and loss of workdays in healthcare workers

Par Tamara Dörr, Joanne Lacy, Tala Ballouz, Alexia Cusini, Fabian Grässli, Sarah Haile, Emina Kocan, J. Carsten Möller, Milo A. Puhan, Matthias Schlegel, Matthias von Kietzell, Markus Rütti, Reto Stocker, Danielle Vuichard Gysin, Christian R. Kahlert, Stefan P. Kuster et Philipp Kohler pour le groupe d'étude SURPRISE+

Communication Medicine, 09.08.25

Contexte Dans la phase post-pandémique, la valeur de la vaccination annuelle de rappel contre le SARS-CoV-2 chez les professionnels de santé n'est pas claire. Dans cette étude de cohorte multicentrique, nous avons cherché à déterminer l'association entre le statut vaccinal contre le SRAS-CoV-2 et d'autres facteurs de risque avec la survenue d'une maladie respiratoire de type grippal et les jours de travail perdus en raison d'une maladie respiratoire de type grippal.



Méthodes Au cours d'une période de forte transmission communautaire du SRAS-CoV-2 (novembre 2023 à mai 2024), nous avons recueilli des données hebdomadaires sur les symptômes et les congés maladie et avons utilisé une régression binomiale négative pour identifier les facteurs de risque de ces résultats chez 1 745 professionnels de santé. Afin d'isoler l'effet du vaccin et de tenir compte des facteurs de confusion potentiels, une analyse supplémentaire pondérée par la probabilité inverse a été réalisée.

