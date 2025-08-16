Selon une étude, en situation post-pandémique, "la vaccination contre le SRAS-CoV-2 peut augmenter temporairement le risque d'infection symptomatique et de perte de jours de travail"

Association entre le statut vaccinal contre le SRAS-CoV-2 et le risque de maladie de type grippal et de perte de jours de travail chez les professionnels de santé
Article originel : Association of SARS-CoV-2 vaccination status with risk of influenza-like illness and loss of workdays in healthcare workers
Par Tamara Dörr, Joanne Lacy, Tala Ballouz, Alexia Cusini, Fabian Grässli, Sarah Haile, Emina Kocan, J. Carsten Möller, Milo A. Puhan, Matthias Schlegel, Matthias von Kietzell, Markus Rütti, Reto Stocker, Danielle Vuichard Gysin, Christian R. Kahlert, Stefan P. Kuster et Philipp Kohler pour le groupe d'étude SURPRISE+
Communication Medicine, 09.08.25
Contexte
Dans la phase post-pandémique, la valeur de la vaccination annuelle de rappel contre le SARS-CoV-2 chez les professionnels de santé n'est pas claire. Dans cette étude de cohorte multicentrique, nous avons cherché à déterminer l'association entre le statut vaccinal contre le SRAS-CoV-2 et d'autres facteurs de risque avec la survenue d'une maladie respiratoire de type grippal et les jours de travail perdus en raison d'une maladie respiratoire de type grippal.
Méthodes
Au cours d'une période de forte transmission communautaire du SRAS-CoV-2 (novembre 2023 à mai 2024), nous avons recueilli des données hebdomadaires sur les symptômes et les congés maladie et avons utilisé une régression binomiale négative pour identifier les facteurs de risque de ces résultats chez 1 745 professionnels de santé. Afin d'isoler l'effet du vaccin et de tenir compte des facteurs de confusion potentiels, une analyse supplémentaire pondérée par la probabilité inverse a été réalisée.
Résultats
Dans les deux analyses, nous montrons qu'un nombre plus élevé de vaccinations contre le SRAS-CoV-2 est associé à un risque plus élevé de maladies respiratoires de type grippal et de jours de travail perdus. Pour les maladies respiratoires de type grippal, l'association est plus forte avec une vaccination plus récente qu'avec le nombre de vaccinations, ce qui suggère que l'effet s'estompe avec le temps. En revanche, la vaccination contre la grippe saisonnière est associée à une diminution du risque pour ces deux résultats.
Conclusions
Sur la base de nos données, nous concluons que la vaccination de rappel contre le SRAS-CoV-2 ne contribue pas à la protection du personnel de santé dans un contexte post-pandémique. La vaccination contre le SRAS-CoV-2 peut même augmenter temporairement le risque d'infection symptomatique et de perte de jours de travail.