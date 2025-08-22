Somalie : De la Somalie à Gaza - Comment les Émirats arabes unis alimentent les guerres secrètes de Blackwater

Article originel : Somalia: From Somalia to Gaza - How the UAE Fuels Blackwater's Shadow Wars

All Africa, 22.08.25





Abu Dhabi, Émirats arabes unis - Ce qui était à l'origine une société militaire privée tristement célèbre, accusée de crimes de guerre en Irak, s'est développé sous le patronage des Émirats arabes unis pour devenir un vaste réseau mondial de mercenaires qui influencent les conflits de la Corne de l'Afrique au Moyen-Orient.

Après le massacre de la place Nisour à Bagdad en 2007, Blackwater a changé plusieurs fois de nom - Xe Services, puis Academi - mais son essence est restée intacte : une machine à but lucratif spécialisée dans la guerre externalisée. Fuyant les poursuites judiciaires étatsuniennes, son fondateur, Erik Prince, a trouvé refuge et un riche soutien auprès du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed...Lire la suite