Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Somalie : De la Somalie à Gaza - Comment les Émirats arabes unis alimentent les guerres secrètes de Blackwater (All Africa)

par SLT 22 Août 2025, 07:24 EAU Blackwater Collaboration Emirafrique SOmalie Soudan Gaza Colonialisme Israël USA Golfafrique Palestine Articles de Sam La Touch

Somalie : De la Somalie à Gaza - Comment les Émirats arabes unis alimentent les guerres secrètes de Blackwater
Article originel : Somalia: From Somalia to Gaza - How the UAE Fuels Blackwater's Shadow Wars
All Africa, 22.08.25

 

Abu Dhabi, Émirats arabes unis - Ce qui était à l'origine une société militaire privée tristement célèbre, accusée de crimes de guerre en Irak, s'est développé sous le patronage des Émirats arabes unis pour devenir un vaste réseau mondial de mercenaires qui influencent les conflits de la Corne de l'Afrique au Moyen-Orient.

Après le massacre de la place Nisour à Bagdad en 2007, Blackwater a changé plusieurs fois de nom - Xe Services, puis Academi - mais son essence est restée intacte : une machine à but lucratif spécialisée dans la guerre externalisée. Fuyant les poursuites judiciaires étatsuniennes, son fondateur, Erik Prince, a trouvé refuge et un riche soutien auprès du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed...Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Armées fantômes : les guerres secrètes des Émirats arabes unis au Soudan, au Yémen et à Gaza (The Cradle)
Armées fantômes : les guerres secrètes des Émirats arabes unis au Soudan, au Yémen et à Gaza (The Cradle)
Soudan. Des systèmes d’armement de fabrication française installés sur des véhicules blindés de transport de troupes fabriqués par les EAU repérés dans le conflit (Amnesty International)
Soudan. Des systèmes d’armement de fabrication française installés sur des véhicules blindés de transport de troupes fabriqués par les EAU repérés dans le conflit (Amnesty International)
Le Soudan appelle à une pression internationale sur les Émirats arabes unis pour leur soutien présumé aux FSR (The New Arab)
Le Soudan appelle à une pression internationale sur les Émirats arabes unis pour leur soutien présumé aux FSR (The New Arab)
Comment la région frontalière triangulaire entre le Soudan et la Libye est devenue un foyer de criminalité et de guerre (MEE)
Comment la région frontalière triangulaire entre le Soudan et la Libye est devenue un foyer de criminalité et de guerre (MEE)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog