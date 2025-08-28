Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Soudan. Des véhicules blindés d'une entreprise canadienne dont la principale entreprise est aux EAU déployés dans les zones de guerre aux mains des FSR accusés de génocide (The Globe and Mail)

par SLT 28 Août 2025, 07:45 Soudan Streit Group Armes FSR Génocide CAnada EAU Collaboration Emirafrique Canadafrique Articles de Sam La Touch

Des véhicules blindés d'une entreprise canadienne déployés dans les zones de guerre au Soudan
Article originel : Armoured vehicles from Canadian-owned company deployed in Sudan's war zones
The Globe and Mail, 28.08.25

Capture d'écran d'une vidéo montrant des combattants des Forces de soutien rapide utilisant un véhicule blindé Streit Spartan lors de leur assaut sur El Fasher, la capitale du Darfour-Nord, assiégée par les FSR depuis plus d'un an. La vidéo a été publiée sur X par l'analyste africain Umut Çağrı Sarı en août 2025.

Capture d'écran d'une vidéo montrant des combattants des Forces de soutien rapide utilisant un véhicule blindé Streit Spartan lors de leur assaut sur El Fasher, la capitale du Darfour-Nord, assiégée par les FSR depuis plus d'un an. La vidéo a été publiée sur X par l'analyste africain Umut Çağrı Sarı en août 2025.

Des véhicules blindés appartenant à une entreprise canadienne ont été déployés dans l'arsenal d'une force paramilitaire soudanaise accusée de génocide, selon de nouvelles photos et vidéos provenant de ce pays ravagé par la guerre.

Les images montrent les véhicules blindés dans des zones de guerre au Soudan, notamment dans la région du Darfour, où ils transportaient des combattants des Forces de soutien rapide, une milice puissante qui aurait commis des massacres et d'autres atrocités au Darfour et ailleurs au Soudan.

Des experts indépendants en armement ont identifié ces véhicules comme étant des modèles fabriqués par Streit Group, dont le fondateur et président est l'homme d'affaires canadien Guerman Goutorov. L'usine principale de l'entreprise se trouve aux Émirats arabes unis, pays du Moyen-Orient qui serait le plus grand fournisseur d'armes des FS.

Fondé au Canada en 1992, Streit Group se présente comme l'un des plus grands fabricants mondiaux de véhicules blindés, avec des milliers d'employés et une capacité de production de 500 véhicules par mois. Mais ses activités en Afrique suscitent la controverse depuis des années... Lire la suite

- Soudan. Des systèmes d’armement de fabrication française installés sur des véhicules blindés de transport de troupes fabriqués par les EAU repérés dans le conflit (Amnesty International)

