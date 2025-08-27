Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Suite à l'imposition de droits de douane exhorbitants (50%), l'Inde va réduire ses achats de pétrole russe selon Bloomberg

par SLT 27 Août 2025, 17:08 Inde Guerre commerciale Trump USA Russie Ukraine Guerre Pétrole Articles de Sam La Touch

Droits de douane: les produits indiens désormais taxés à 50% à leur entrée aux États-Unis
RFI, 27.08.25

L'Inde va réduire ses achats de pétrole russe en guise de « concession modeste » à Trump : rapport
Article originel : India to reduce acquisition of Russian oil as ‘modest concession’ to Trump: Report
The Cradle, 27.08.25

 

Le président étatsunien a imposé des droits de douane à l'Inde et l'a accusée d'« alimenter » la guerre menée par la Russie en Ukraine.

L'Inde prévoit de réduire ses achats de pétrole russe à titre de « concession modeste » envers les États-Unis, qui envisagent d'imposer des droits de douane aux États engagés dans une coopération énergétique avec Moscou, a rapporté Bloomberg le 26 août... Lire la suite

