Suite à l'imposition de droits de douane exhorbitants (50%), l'Inde va réduire ses achats de pétrole russe selon Bloomberg

L'Inde va réduire ses achats de pétrole russe en guise de « concession modeste » à Trump : rapport

Article originel : India to reduce acquisition of Russian oil as ‘modest concession’ to Trump: Report

The Cradle, 27.08.25

Le président étatsunien a imposé des droits de douane à l'Inde et l'a accusée d'« alimenter » la guerre menée par la Russie en Ukraine.



L'Inde prévoit de réduire ses achats de pétrole russe à titre de « concession modeste » envers les États-Unis, qui envisagent d'imposer des droits de douane aux États engagés dans une coopération énergétique avec Moscou, a rapporté Bloomberg le 26 août... Lire la suite