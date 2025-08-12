Sur Arte, le conformisme et le manichéisme de « 28 minutes » (Vidéo)

Dès sa nomination comme présidente d’Arte, en 2011, Véronique Cayla lance « 28 minutes ». Vitrine d’une nouvelle grille moins austère, l’émission participe d’une stratégie visant à faire oublier l’élitisme désincarné des premières années de la chaîne franco-allemande. « En dehors de son JT, Arte était déconnectée du monde contemporain […] "28 minutes" est un magazine d’information pondéré, réfléchi et tourné vers l’international, où Élisabeth Quin [l’animatrice principale] bénéficie d’une liberté absolue », s’auto-félicitait Cayla à l’issue de son mandat. « La nouvelle direction voulait une émission quotidienne ancrée dans l’actualité. Un programme incarné sur un mode décalé et décontracté, pour rapprocher la chaîne des téléspectateurs », complétera la productrice du programme, Sandrine Beyne, dans Le Monde diplomatique. C’est elle qui choisit les invités de l’émission. « Décalée » et « décontractée » sur la forme, mais conformiste sur le fond, au regard des orientations éditoriales dominantes dans le paysage audiovisuel français.

« Le discours dominant de "28 minutes" y est celui du centre-gauche », résume une intervenante invitée sur le plateau à plusieurs reprises, sous couvert d’anonymat. En harmonie avec la ligne éditoriale d’Arte, l’émission se veut plutôt progressiste, au sens sociétal du terme, c’est-à-dire relativement empathique avec les réfugiés ; raisonnablement favorable aux causes féministes et antiracistes ; écologiste avec modération ; adepte d’un social-libéralisme à visage humain en économie ; fédéraliste et libre-échangiste en matière de construction européenne ; alignée sur l’occidentalisme philo-américain à l’international, du moins avant l’élection de Donald Trump. Autoproclamée camp du bien et de la raison, cette république des sachants exclut les tristes tropismes extrémistes, de droite et surtout de gauche. Sur le plateau de « 28 minutes », courtoisie et distinction sont de rigueur. Mots d’esprit et sourires entendus s’enchaînent dans un entre-soi bourgeois nimbé de culture. Pas de clash hanounesque ici. Le racolage populisto-xénophobe à la mode Bolloré débecte les intellos « nuancés », cœur de cible de « 28 minutes », auxquels le magazine tend un miroir sociologique rassurant.

Sans surprise, le visionnage de deux mois d’émission, de mi-octobre à mi-décembre 2024, confirme l’appartenance de l’écrasante majorité des invités – et de leurs intervieweurs – aux CSP+, tendance cadres et professions intellectuelles supérieures. Parmi ces spécialistes ou « clubistes » – l’appellation des invités des vendredis et samedis –, on compte 41 journalistes, la profession la plus représentée, suivie par les chercheurs, enseignants, essayistes ou consultants. Quelques hommes politiques et 3 diplomates – bien peu pour un programme axé sur l’international – complètent le tableau.

Survalorisées, ces « professions intellectuelles supérieures » forment un bloc bourgeois sociologiquement homogène. Même si une poignée d’entre eux s’écarte de la doxa politico-économique, leur vision du monde épouse peu ou prou les intérêts de la classe dirigeante. À l’inverse, les militants syndicaux et associatifs sont quasiment absents, et avec eux les aspirations légitimes à bâtir des alternatives à l’ordre économique et social dominant. Sur la période de référence, 4 responsables syndicaux furent invités, dont 2 issus du monde agricole.

Tout se passe finalement comme si les concepteurs de « 28 minutes » rechignaient à se colleter avec le réel, et notamment avec ceux qui remettent en cause le monde tel qu’il va. Résultat : « 28 minutes » semble faire peu de cas du pluralisme et reste souvent prisonnier de partis pris récurrents sur un certain nombre de marottes : Poutine et la Russie, Mélenchon et La France insoumise, et à un moindre degré d’intensité, Israël et la Palestine.

Les gentils et les méchants



Le traitement de l’information internationale, notamment, s’illustre par une certaine tendance à la simplification et au manichéisme. La courte séquence « Entendu, la vie secrète des mots vedettes » commente ainsi un sujet d’actualité avec humour, à défaut d’une grande subtilité, en mêlant images d’animation et montages plus ou moins fantaisistes. Exemple, avec la situation politique en « Moldavie », mot du jour de l’édition du 22 octobre 2024. L’avant-veille, les citoyens de ce pays d’Europe orientale étaient appelés à élire un nouveau président et à se prononcer par référendum sur l’adhésion à l’Union européenne. « Dans cette ex-république soviétique de 2,6 millions d’habitants, on choisissait de renouveler la présidente pro-européenne (Maia Sandu) ou de lui préférer un candidat pro-russe (Alexandr Stonaioglo) » : la voix de Thibaud Nolte plante le décor de cette pastille grand-guignolesque, façon bande dessinée, au sens propre comme au figuré.

Dans le rôle des gentils, les « pro-Européens », autrement dit les partisans d’une Union européenne libérale et atlantiste, à l’exclusion de toutes les autres sensibilités politiques, rejetées dans le magma populiste des « anti-Européens ». Côté méchants, les suppôts du grand ours russe, téléguidés par le marionnettiste du Kremlin. Pour bien signifier le signifiant au téléspectateur, un avatar de Vladimir Poutine pose ses mains sur les épaules de sa marionnette « pro-russe ». Quant à l’oligarque moldave Ilan Sor, soutien d’Alexandr Stonaioglo, l’inquiétant roulis de ses yeux suggère une absence de fair play assumée, voire un zeste de cruauté. D’une main prédatrice, le « manipulateur du scrutin » enserre une urne aux couleurs de l’Union européenne. Réfugié à Moscou, il est vrai que cet ultra-riche a été condamné à 15 ans de prison pour une fraude bancaire de grande ampleur. Ce qu’illustre à merveille sa figurine grotesque terrée derrière les hauts murs du Kremlin.

La Moldavie, poursuit la voix off, « est aussi le pays qui a possiblement inspiré la toponymie d’un pays qui a inspiré un épisode du célèbre reporter à chien et houppette, la Syldavie […], une monarchie imaginaire que le héros à gabardine beige sauve d’un coup d’État de Mustler, Mussolini et Hitler. » Des fois que le message ne serait pas assez clair, un pantin aux yeux exorbités à l’effigie du président russe abat un poing vengeur sur une carte de la Moldavie. Le verbatim est à l’avenant : « Cramoisi de rage, le Rastapopoulos [le vilain en chef des aventures de Tintin reporter] de la place Rouge a enfilé sa célèbre panoplie de grand déstabilisateur. Dimanche, le oui au référendum a gagné de justesse (11 000 voix), on entend des feux d’artifice. Et pour le Kremlin, Tintin ! »... Lire la suite