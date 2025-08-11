Un partenaire de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) a approuvé Hitler, qualifié les Musulmans de « violeurs » et la Palestine de « trou à rats ». Article originel : Gaza Humanitarian Foundation partner endorsed Hitler, called Muslims ‘rapists’ and Palestine a ‘shit hole’ All Source Intelligence, 31.07.25

Matthew Murphy, ancien béret vert et président de la Sentinel Foundation, a récemment fait l'éloge d'Hitler sur Instagram et a déclaré mener une « chasse à l'homme » contre un Premier ministre africain dont il n'a pas révélé le nom.

Sa fondation est étroitement liée à la célèbre opération « humanitaire » de la Gaza Humanitarian Foundation...