Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Un partenaire de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) a approuvé Hitler, qualifié les Musulmans de « violeurs » et la Palestine de « trou à rats » (All Source Intelligence)

par SLT 11 Août 2025, 21:07 GHF Murphy Israël Armée israélienne Collaboration Génocide Colonialisme USA Palestine Articles de Sam La Touch

Un partenaire de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) a approuvé Hitler, qualifié les Musulmans de « violeurs » et la Palestine de « trou à rats ».
Article originel : Gaza Humanitarian Foundation partner endorsed Hitler, called Muslims ‘rapists’ and Palestine a ‘shit hole’
All Source Intelligence, 31.07.25

Matthew Murphy, ancien béret vert et président de la Sentinel Foundation, a récemment fait l'éloge d'Hitler sur Instagram et a déclaré mener une « chasse à l'homme » contre un Premier ministre africain dont il n'a pas révélé le nom.
Sa fondation est étroitement liée à la célèbre opération « humanitaire » de la Gaza Humanitarian Foundation... Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
« C’est un champ de massacre » : des soldats de l’armée israélienne ont reçu l’ordre de tirer délibérément sur des Gazaouis non armés qui attendaient l’aide humanitaire (Haaretz)
« C’est un champ de massacre » : des soldats de l’armée israélienne ont reçu l’ordre de tirer délibérément sur des Gazaouis non armés qui attendaient l’aide humanitaire (Haaretz)
Des témoins oculaires sur le site d’aide à Gaza géré par les États-Unis disent que les accusations selon lesquelles le Hamas attaquerait des employés du GHF sont fabriquées (Mondoweiss)
Des témoins oculaires sur le site d’aide à Gaza géré par les États-Unis disent que les accusations selon lesquelles le Hamas attaquerait des employés du GHF sont fabriquées (Mondoweiss)
Une firme étatsunienne derrière GHF a modélisé un plan de « relocalisation volontaire » pour accélérer le nettoyage ethnique de Gaza (The Cradle)
Une firme étatsunienne derrière GHF a modélisé un plan de « relocalisation volontaire » pour accélérer le nettoyage ethnique de Gaza (The Cradle)
GHF a développé un plan pour construire des camps de concentration 'à l’intérieur et à l’extérieur' de Gaza (The Cradle)
GHF a développé un plan pour construire des camps de concentration 'à l’intérieur et à l’extérieur' de Gaza (The Cradle)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog