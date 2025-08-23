Un rapport de l'ONU confirme qu'un demi-million de Palestiniens souffrent d'une famine provoquée par l'homme à Gaza (The Cradle)

Un rapport de l'ONU confirme qu'un demi-million de Palestiniens souffrent d'une famine provoquée par l'homme à Gaza.
Article originel : UN report confirms half a million Palestinians experiencing manmade famine in Gaza
The Cradle, 23.08.25
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com
Blog contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
par SLT 23 Août 2025, 13:34 Famine Gaza ONU Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch
Un rapport de l'ONU confirme qu'un demi-million de Palestiniens souffrent d'une famine provoquée par l'homme à Gaza.
Article originel : UN report confirms half a million Palestinians experiencing manmade famine in Gaza
The Cradle, 23.08.25
MEDIAS LIBRES
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Archives
Articles récents
Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog