Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Un rapport de l'ONU confirme qu'un demi-million de Palestiniens souffrent d'une famine provoquée par l'homme à Gaza (The Cradle)

par SLT 23 Août 2025, 13:34 Famine Gaza ONU Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Un rapport de l'ONU confirme qu'un demi-million de Palestiniens souffrent d'une famine provoquée par l'homme à Gaza.
Article originel : UN report confirms half a million Palestinians experiencing manmade famine in Gaza
The Cradle, 23.08.25

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Ni Gaza ni l'Ukraine : le Soudan subit la pire crise humanitaire au monde tandis que les puissances mondiales ferment les yeux et sont complices par le biais de vente d'armes (Firstpost)
Ni Gaza ni l'Ukraine : le Soudan subit la pire crise humanitaire au monde tandis que les puissances mondiales ferment les yeux et sont complices par le biais de vente d'armes (Firstpost)
L'ONU déclare la famine dans la ville de Gaza (La Presse)
L'ONU déclare la famine dans la ville de Gaza (La Presse)
Un convoi humanitaire de l'ONU attaqué au Darfour alors que la famine s'aggrave au Soudan (Daily Sabbah)
Un convoi humanitaire de l'ONU attaqué au Darfour alors que la famine s'aggrave au Soudan (Daily Sabbah)
Israël envoie de l'aide au Soudan du Sud, tandis que Gaza est au bord de la famine (Senego)
Israël envoie de l'aide au Soudan du Sud, tandis que Gaza est au bord de la famine (Senego)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog