10 septembre : violences policières « ordinaires », silence médiatique

Blast, 12.09.25 Manifestants frappés sans raison apparente, gazages à bout portant, y compris devant une école et un parc fréquenté par des enfants, étranglement d’un manifestant et d’un journaliste : la mobilisation du 10 septembre s’est accompagnée de la cohorte désormais habituelle de brutalités policières. La mobilisation a pourtant été, dans l’ensemble, assez calme... Lire la suite

-------------------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------------------