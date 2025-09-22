Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Al-Qaïda revient au pays : le président syrien à New York pour s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies (The Cradle)

par SLT 22 Septembre 2025, 14:16 Syrie Chareh Al Quaïda HTS Al Nosra DJihadistes Collaboration ONU USA Articles de Sam La Touch

Al-Qaïda revient au pays : le président syrien à New York pour s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies
Article originel : Al-Qaeda comes home: Syrian president in New York to address UNGA
The Cradle, 22.09.25

 

Le président syrien autoproclamé Ahmad al-Chareh est à New York pour assister aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), le premier président syrien à le faire depuis 1967, a rapporté le 22 septembre l'agence de presse officielle syrienne SANA.

L'ancien commandant d'Al-Qaïda doit prononcer un discours devant l'Assemblée générale, qui entamera sa 80e session le 23 septembre.

« Cette visite marque un moment diplomatique important pour Damas, qui fait son retour sur la scène onusienne au niveau des chefs d'État pour la première fois depuis près de six décennies », a déclaré SANA.

Chareh est accompagné dans ce voyage par une délégation composée de plusieurs ministres et hauts fonctionnaires syriens.

Après son arrivée à New York dimanche, le président syrien a rencontré des membres de la communauté juive syrienne, ont rapporté les médias israéliens...Lire la suite

