Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Anatomie de deux transactions géantes : les Émirats arabes unis ont obtenu des puces électroniques. L'équipe Trump a obtenu des richesses en cryptomonnaies (New York Times)

par SLT 16 Septembre 2025, 06:51 Trump EAU Cryptomonnaies Collaboration Allégations USA Articles de Sam La Touch

Anatomie de deux transactions géantes : les Émirats arabes unis ont obtenu des puces électroniques. L'équipe Trump a obtenu des richesses en cryptomonnaies
Article originel : Anatomy of Two Giant Deals: The U.A.E. Got Chips. The Trump Team Got Crypto Riches.
New York Times, 14.09.25

 

 

Une transaction lucrative impliquant la société de cryptomonnaie de la famille Trump et un accord donnant aux Émiratis l'accès à des puces électroniques d'intelligence artificielle étaient liés d'une manière qui n'avait pas été rapportée auparavant...Lire la suite

------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 16.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 16.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

