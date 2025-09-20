Après les bombardements israéliens sur Doha, l'Egypte propose de créer une "alliance de type OTAN", le Qatar et les Emirats arabes nuis bloquent le projet (The Cradle)

Le Qatar et les Émirats arabes unis bloquent le projet égyptien de « bloc militaire arabe » : rapport

Article originel : Qatar, UAE block Egyptian scheme for 'Arab military bloc': Report

The Cradle, 20.09.25

La proposition égyptienne d'une « alliance de type OTAN » fait suite au bombardement par Israël de Doha visant les principaux dirigeants du Hamas... Lire la suite