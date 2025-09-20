Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Après les bombardements israéliens sur Doha, l'Egypte propose de créer une "alliance de type OTAN", le Qatar et les Emirats arabes nuis bloquent le projet (The Cradle)

par SLT 20 Septembre 2025, 18:33 Qatar Egypte Israël Bombardements Hamas EAU Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Le Qatar et les Émirats arabes unis bloquent le projet égyptien de « bloc militaire arabe » : rapport
Article originel : Qatar, UAE block Egyptian scheme for 'Arab military bloc': Report
The Cradle, 20.09.25

 

La proposition égyptienne d'une « alliance de type OTAN » fait suite au bombardement par Israël de Doha visant les principaux dirigeants du Hamas... Lire la suite

-----------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 20.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 20.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Netanyahu affirme que le Qatar pourrait « avoir financé les rumeurs » liant Israël à l’assassinat de Charlie Kirk
Netanyahu affirme que le Qatar pourrait « avoir financé les rumeurs » liant Israël à l’assassinat de Charlie Kirk
Contrairement à ce qu'il a allégué, Trump avait été prévenu à l'avance par Israël des frappes contre le Qatar, selon un rapport (The Cradle)
Contrairement à ce qu'il a allégué, Trump avait été prévenu à l'avance par Israël des frappes contre le Qatar, selon un rapport (The Cradle)
Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar (AFP)
Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar (AFP)
La « guerre sainte » de Netanyahu vacille : sept fronts, aucune victoire (The Cradle)
La « guerre sainte » de Netanyahu vacille : sept fronts, aucune victoire (The Cradle)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog