Attaques de drones dans le sud du Soudan en guerre
La Presse, 14.09.25
Attaques de drones dans le sud du Soudan en guerre Des attaques de drones menées par les paramilitaires ont visé dimanche des positions de l'armée et des infrastructures civiles dans le sud du Soudan, a déclaré un responsable militaire à l'AFP.,,Lire la suite
-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------