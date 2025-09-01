Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l’armée israélienne, il n’y aura bientôt plus personne pour vous informer

Disclose.ngo, 01.09.25





Des centaines de médias dont Disclose, réunis à l’initiative de Reporters sans frontières et Avaaz, demandent la protection des journalistes palestiniens à Gaza, l’évacuation d’urgence de ceux qui le souhaitent, la fin de l’impunité des crimes par Israël contre les reporters et un accès indépendant pour la presse internationale dans ce territoire...Lire la suite