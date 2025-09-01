Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l’armée israélienne, il n’y aura bientôt plus personne pour vous informer (Disclose.ngo)

par SLT 1 Septembre 2025, 17:25 Gaza Médias Assassinats Crimes de guerre Génocide Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l’armée israélienne, il n’y aura bientôt plus personne pour vous informer
Disclose.ngo, 01.09.25


Des centaines de médias dont Disclose, réunis à l’initiative de Reporters sans frontières et Avaaz, demandent la protection des journalistes palestiniens à Gaza, l’évacuation d’urgence de ceux qui le souhaitent, la fin de l’impunité des crimes par Israël contre les reporters et un accès indépendant pour la presse internationale dans ce territoire...Lire la suite

