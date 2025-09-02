BBC Media Action : l'unité britannique chargée de la guerre de l'information à l'étranger (The GrayZone)

BBC Media Action : l'unité britannique chargée de la guerre de l'information à l'étranger Article originel : BBC Media Action: Britain’s overseas info warfare unit Par Kit Klarenberg The GrayZone, 02.09.25

Des documents divulgués révèlent comment une unité secrète de la BBC « infiltre » des employés dans des médias étrangers afin de « contester l'espace informationnel » et de générer un « changement de comportement » favorable aux objectifs géopolitiques de Londres.

Bien que BBC Media Action (BBCMA) se présente comme l'« organisation caritative internationale » du diffuseur public britannique, des dossiers montrent que le groupe mène fréquemment des projets à caractère politique à l'étranger avec des fonds publics. En outre, le groupe tire systématiquement parti de la réputation de la BBC et de ses « liens » étroits avec le diffuseur public britannique lorsqu'il sollicite des contrats auprès de donateurs, notamment le ministère des Affaires étrangères, qui travaille en tandem avec le MI6...Lire la suite