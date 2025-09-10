Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Bloquons tout le 10 septembre : Un restaurant et la façade d’un immeuble en feu à Paris après des tirs accidentels de grenade lacrymogène par la police selon France info

par SLT 10 Septembre 2025, 16:33 10 septembre Restaurant Police Accident Incendie Manifestation France Articles de Sam La Touch

MAJ : Selon la chaîne France Info (18h15), il s'agirait d'un tir accidentel de grenade lacrymogène de la police sur la façade végétale du restaurant.

Bloquons tout le 10 septembre : Un restaurant et la façade d’un immeuble en feu à Paris, une enquête ouverte
20 Minutes, 10.09.25

