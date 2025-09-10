Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Bombe sur CNN : la Food Drugs and Administration va publier un décompte officiel des décès liés aux vaccins contre la Covid (Vidéos)

par SLT 10 Septembre 2025, 16:53 FDA Coronavirus RFK Jr USA Articles de Sam La Touch

Bombe sur CNN : la FDA va publier un décompte officiel des décès liés aux vaccins — Ce que la science révèle pour les jeunes hommes
Article originel : Bombshell on CNN: FDA Will Publish an Adjudicated Tally of Vaccine-Linked Deaths—What the Science Shows for Young Males
Trial Site News, 06.09.25

Vidéo CNN  : Le directeur de la FDA, le Dr Marty Makary, réagit à l'audience controversée de RFK Jr.

Appelez-le le moment de transparence où la santé publique a baissé depuis quatre ans. Sur The Lead de CNN, le commissaire de la FDA, Marty Makary, a promis un rapport à paraître qui indiquera—explicitement — combien de décès la FDA conclut avoir été causés par la vaccination contre la COVID-19, en se basant sur des entretiens avec les familles, des examens d’autopsie et une décision du médecin. Il a également dit qu’il y avait eu des décès pédiatriques, une affirmation que le rapport est censé vérifier. Dans la nouvelle réalité de Washington—Robert F. Kennedy (RFK) Jr, ministre de la Santé et des Services sociaux en train de critiquer l’ancienne garde—La promesse de Makary est une bombe et, si elle est faite rigoureusement, un rétablissement de la confiance du public.

Il s’agit d’un problème sérieux compte tenu de la promotion incessante du vaccin COVID-19 par le gouvernement, le milieu universitaire, la médecine organisée et l’industrie. Que se passerait-il si l’évaluation risques-avantages montrait que le vaccin était plus dangereux que l’agent pathogène du SRAS-CoV-2 lui-même, au moins chez les jeunes hommes en bonne santé ?
(Source Trial Site News)

Key moments from RFK Jr.'s fiery Senate hearing

