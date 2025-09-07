Ce que nous pouvons apprendre de l'histoire de l'interférence du GPS russe (Off Guardian)

Ce que nous pouvons apprendre de l'histoire de l'interférence du GPS russe.

Article originel : What we can learn from the “Russian GPS interference” story.

Par Kit Knightly

Off Guardian, 07.09.25

Lundi matin, il a été largement rapporté que le jet privé transportant Ursula Von Der Leyen à Plovdiv, en Bulgarie, avait subi des « interférences GPS » et avait dû naviguer à l'aide de cartes papier pour la dernière partie de son voyage. L'affaire a rapidement été imputée à la Russie, qui aurait tenté d'assassiner, ou du moins d'intimider, la chef de l'UE, et les réactions se sont multipliées presque instantanément.

Le Financial Times a pris la tête du peloton en titrant [souligné par nous] : L'avion d'Ursula von der Leyen touché par une interférence GPS russe présumée

ABC news a publié [plus d'emphase ajoutée] : L'avion d'Ursula von der Leyen, chef de l'UE, a été touché par une interférence GPS russe présumée.

La BBC a un peu mélangé les choses [encore plus d'emphase] : L'avion de la chef de l'UE Ursula von der Leyen a été touché par un brouillage présumé du GPS russe.

Voyez-vous une tendance ? Ailleurs, l'AP allègue avoir obtenu toutes les informations nécessaires, ajoutant que c'est tellement vrai qu'il n'y a même pas lieu d'enquêter : La Bulgarie n'enquêtera pas sur les soupçons d'interférence électronique russe avec l'avion d'un haut fonctionnaire européen, ont déclaré des responsables lundi - parce que ce type de brouillage du GPS est maintenant si courant.

Après avoir établi que l'incident s'est bien produit, Sky News s'est penchée sur l'analyse : La Russie répond aux accusations de brouillage du GPS, mais de tels cas devraient se multiplier.

Euro News est en pleine panique : Que peut faire l'Europe pour mieux se défendre contre les interférences GPS de la Russie ?

La bonne nouvelle, c'est que l'OTAN va nous sauver, selon The Independent : L'OTAN déclare qu'elle travaille à contrer le brouillage du GPS par la Russie après l'incident de l'avion d'un dirigeant européen.

The Conversation pose la grande question, laissant entrevoir le grand dessein qui se cache derrière cette histoire : L'interférence du GPS russe : dois-je m'inquiéter lorsque je prends l'avion ?

Vous avez compris ? Voler est effrayant. Poutine pourrait vous tuer. Il est probablement plus prudent de rester chez soi. Le contrepoint, apparu dans les sections commentaires de tous les médias sociaux, était que l'attaque présumée était probablement un faux drapeau, mené par l'Ukraine ou l'OTAN. Toutefois, ce simple fait s'est quelque peu perdu dans la lutte pour l'attribution des responsabilités : rien ne prouve qu'une « interférence GPS » se soit produite. Le site web FlightRadar24, qui surveille les données GPS et télémétriques du trafic aérien dans le monde entier, a réagi à cette affirmation dans les minutes qui ont suivi en publiant le tweet suivant :

Selon leurs données, loin d'avoir une heure de retard (comme l'ont rapporté certains articles), le vol n'a été retardé que de neuf minutes, ce qui est tout à fait normal dans le domaine du transport aérien. De plus, les données montrent que l'avion a conservé le signal de son transpondeur tout au long de son voyage. En bref, rien dans les données ne permet d'affirmer que le vol n'était pas tout à fait ordinaire. Les médias sont manifestement conscients de cette contradiction apparente et expliquent cette « particularité » dans leur version de l'histoire. Dans son article de suivi, paru plus tôt dans la journée, le Financial Times note :