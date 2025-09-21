Ce soir le Jt de 20h de France 2 fait l'impasse dans ses titres à la Une sur la reconnaissance de la Palestine par le Canada, l'Australie et la Grande-Bretagne

Contrairement au Jt de Tf1 de 20h (voir plus bas), ce soir la rédaction du Jt de France 2 de 20h a choisi de faire l'impasse dans ses titres à la Une sur la reconnaissance de la Palestine par la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie.
Voici les titres à la Une du Jt de France 2 de 20h annoncés par le présentateur ce dimanche 21.09.25 :
1.- Orage. Des pluies record dans le Sud
2.- Un mort à Strasbourg - un incendie volontaire ?
3.- Affaire Jubilar. Une énigme au tribunal
4.- Charlie Kirk. Un hommage XXL sous haute surveillance
5.- Impôts- Quelle taxation pour les plus riches ?
6.- 20h30 le dimanche. Direction Dunkerque avec J.-P. Rouve
Le sujet ne sera abordé qu'en fin de journal après le développement des titres. Sans doute la chaîne réserve un traitement à la Une de la reconnaissance de la Palestine par la France sous l'égide de Macron prévue demain à l'ONU.
Voici les titres à la Une du Jt de tf1 de 20h ce dimanche 21.09.25. La rédaction ayant décidé de traiter le sujet à sa façon.
1.-Orages. 6 département en alerte
2.- Incendie à Strasbourg. Un suspect en garde à vue
3.- La fin du rêve palestinien ? Cisjordanie.
4.- Trafic - Quand les habitants chassent les dealers
5.- Quelle école pour nos enfants ? Page spéciale éducation
