Charlie Kirk et Megyn Kelly sur les origines d'Epstein : "Etait-il un agent israélien?" (Vidéo)

par SLT 13 Septembre 2025, 08:52 Epstein Kirk Kompromat Mossad Allégations Articles de Sam La Touch

ARCHIVE | "Was He an Israeli Asset?" - Charlie Kirk & Megyn Kelly on Epstein's Origins | APT / ARCHIVES | « Était-il un agent israélien ? » - Charlie Kirk et Megyn Kelly sur les origines d'Epstein | APT

Lors du SAS 2025 de Turning Point USA à Tampa, en Floride, Charlie Kirk et Megyn Kelly se penchent en détail sur le scandale Jeffrey Epstein qui secoue l'administration Trump. Kirk spécule ouvertement qu'Epstein aurait pu être lié à des services de renseignement étrangers - « le MI6, l'Arabie saoudite... ou le Mossad » - et dit qu'il « pencherait pour le Mossad » étant donné les liens d'Epstein avec Ghislaine Maxwell.

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

