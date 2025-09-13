Charlie Kirk et Megyn Kelly sur les origines d'Epstein : "Etait-il un agent israélien?" (Vidéo)

ARCHIVE | "Was He an Israeli Asset?" - Charlie Kirk & Megyn Kelly on Epstein's Origins | APT / ARCHIVES | « Était-il un agent israélien ? » - Charlie Kirk et Megyn Kelly sur les origines d'Epstein | APT

Lors du SAS 2025 de Turning Point USA à Tampa, en Floride, Charlie Kirk et Megyn Kelly se penchent en détail sur le scandale Jeffrey Epstein qui secoue l'administration Trump. Kirk spécule ouvertement qu'Epstein aurait pu être lié à des services de renseignement étrangers - « le MI6, l'Arabie saoudite... ou le Mossad » - et dit qu'il « pencherait pour le Mossad » étant donné les liens d'Epstein avec Ghislaine Maxwell.

