Colonisation. Les commandos de Guinée-Bissau (Afrique XXI)

par SLT 17 Septembre 2025, 08:44 Guinée Bissau Colonialisme Portugal SUpplétifs Articles de Sam La Touch

Colonisation. Les commandos de Guinée-Bissau
Afrique XXI, 12.09.25

Jafeth Moiane, Mozambique. © saatchiart.com

Jafeth Moiane, Mozambique. © saatchiart.com

Ce 10 septembre marque le 51e anniversaire de l’indépendance de la Guinée-Bissau, arrachée par les armes après treize ans de guerre (1961-1974). Le webdocumentaire Por ti, Portugal, eu juro ! (Pour toi, Portugal, je le jure !) fruit d’un grand travail d’enquête mené entre 2016 et 2021 par l’équipe du média indépendant Divergente, raconte un chapitre oublié et misérable de l’histoire des guerres coloniales portugaises... Lire la suite

