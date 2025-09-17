Colonisation. Les commandos de Guinée-Bissau (Afrique XXI)

Ce 10 septembre marque le 51e anniversaire de l’indépendance de la Guinée-Bissau, arrachée par les armes après treize ans de guerre (1961-1974). Le webdocumentaire Por ti, Portugal, eu juro ! (Pour toi, Portugal, je le jure !) fruit d’un grand travail d’enquête mené entre 2016 et 2021 par l’équipe du média indépendant Divergente, raconte un chapitre oublié et misérable de l’histoire des guerres coloniales portugaises... Lire la suite