Complicité mondiale, implication du Royaume-Uni : tirer profit des atrocités et faciliter le génocide perpétré par Israël (Amnesty International)

Complicité mondiale, implication du Royaume-Uni : tirer profit des atrocités et faciliter le génocide perpétré par Israël
Article originel : Global complicity, UK involvement: Profiting from atrocity and enabling israel's genocide
Amnesty International, 19.09.25
Des bombes au big data : 15 entreprises tirent profit des atrocités de masse commises par Israël et les alimentent. Le Royaume-Uni facilite les atrocités de masse par le biais de contrats de défense, d'accords avec le secteur public, de chaînes d'approvisionnement et de manquements à ses obligations légales « Il est inacceptable que des États et des entreprises sachent que leurs revenus... Lire la suite
Le Royaume-Uni sur le point d'attribuer à la société israélienne Elbit un contrat de 2 milliards de livres sterling pour la formation de soldats britanniques
Article originel : UK close to giving Israel's Elbit £2bn contract to train British soldiers
Middle East Eye, 21.08.25
Elbit, qui était la cible principale de l'activisme de Palestine Action, est sur le point de remporter un contrat qui lui permettrait de former 60 000 soldats par an, selon Private Eye... Lire la suite