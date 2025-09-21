Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Complicité mondiale, implication du Royaume-Uni : tirer profit des atrocités et faciliter le génocide perpétré par Israël (Amnesty International)

par SLT 21 Septembre 2025, 15:32 Elbit Collaboration Grande-Bretagne Génocide Israël Palestine Colonialisme Articles de Sam La Touch

Complicité mondiale, implication du Royaume-Uni : tirer profit des atrocités et faciliter le génocide perpétré par Israël
Article originel : Global complicity, UK involvement: Profiting from atrocity and enabling israel's genocide
Amnesty International, 19.09.25


Des bombes au big data : 15 entreprises tirent profit des atrocités de masse commises par Israël et les alimentent. Le Royaume-Uni facilite les atrocités de masse par le biais de contrats de défense, d'accords avec le secteur public, de chaînes d'approvisionnement et de manquements à ses obligations légales « Il est inacceptable que des États et des entreprises sachent que leurs revenus... Lire la suite

Le Royaume-Uni sur le point d'attribuer à la société israélienne Elbit un contrat de 2 milliards de livres sterling pour la formation de soldats britanniques
Article originel : UK close to giving Israel's Elbit £2bn contract to train British soldiers
Middle East Eye, 21.08.25



Elbit, qui était la cible principale de l'activisme de Palestine Action, est sur le point de remporter un contrat qui lui permettrait de former 60 000 soldats par an, selon Private Eye... Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Londres sur le point de conclure un contrat de 2,7 milliards de dollars avec une entreprise israélienne pour former 60 000 soldats britanniques par an (The Cradle)
Londres sur le point de conclure un contrat de 2,7 milliards de dollars avec une entreprise israélienne pour former 60 000 soldats britanniques par an (The Cradle)
L'Afrique, porte dérobée des israéliens IAI, Elbit et Mer sur le marché de protection des casques bleus (AI)
L'Afrique, porte dérobée des israéliens IAI, Elbit et Mer sur le marché de protection des casques bleus (AI)
En Egypte, les armes et le silence de la France (BdA)
En Egypte, les armes et le silence de la France (BdA)
Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires colombiens pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide dans la guerre civile (AP)
Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de financer des mercenaires colombiens pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide dans la guerre civile (AP)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog