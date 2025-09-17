Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Contrairement à ce qu'il a allégué, Trump avait été prévenu à l'avance par Israël des frappes contre le Qatar, selon un rapport (The Cradle)

par SLT 17 Septembre 2025, 09:12 Qatar Trump Bombardements Israël USA Collaboration Colonialisme Hamas Palestine Articles de Sam La Touch

Trump avait été prévenu à l'avance par Israël des frappes contre le Qatar, selon un rapport
Article originel : Trump received early warning from Israel about Qatar strikes: Report
The Cradle, 15.09.25

 

Le président étatsunien n'aurait pas tenté d'empêcher les bombardements israéliens sur Doha, affirmant par la suite que Tel-Aviv ne l'avait pas informé à l'avance.... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème.
Capture d'écran en date du 17.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 17.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

