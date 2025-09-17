Contrairement à ce qu'il a allégué, Trump avait été prévenu à l'avance par Israël des frappes contre le Qatar, selon un rapport (The Cradle)

Trump avait été prévenu à l'avance par Israël des frappes contre le Qatar, selon un rapport
Article originel : Trump received early warning from Israel about Qatar strikes: Report
The Cradle, 15.09.25
Le président étatsunien n'aurait pas tenté d'empêcher les bombardements israéliens sur Doha, affirmant par la suite que Tel-Aviv ne l'avait pas informé à l'avance.... Lire la suite
------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------