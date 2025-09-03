De l'ARNm synthétique et des protéines Spike ont été détectés dans le cerveau, le cœur, les glandes surrénales et d'autres organes selon des études

Recueil de recherches sur la pathogénicité de la protéine Spike du SRAS-CoV2.

Article originel : SARS-CoV2 spike protein pathogenicity research collection.

Par Wucher et Sass

Zenodo, 26.12.2024



... La liste suivante (I. Liste alphabétique) rassemble plus de 300 (n=320) études scientifiques évaluées par des pairs qui confirment que la protéine Spike est hautement pathogène en soi ; la plupart des études in vitro citées ici ont utilisé des protéines Spike recombinantes ou des protéines Spike dans des vecteurs pseudoviraux et ont produit des effets pathologiques indépendants du mécanisme viral du SARS-CoV2. La deuxième section (II. Catégories) organise les recherches en grandes catégories, notamment les tissus et systèmes organiques affectés, les mécanismes et les preuves issues de la pathologie clinique. Comme ces domaines se recoupent, de nombreux articles apparaissent plusieurs fois dans la deuxième section. Cette compilation trouve son origine dans la contribution du Dr Wucher à TOXIC SHOT : Facing the Dangers of the COVID « Vaccines » (Chapitre 4 : La protéine Spike est nocive en soi)... Lire la suite

Guide sur les effets de la protéine Spike

Article originel : The SPike Protein Effect Guide

Désactivation stratégique des vaccins à ARNm contre la COVID-19 : nouvelles applications pour la thérapie par ARNsi et les RIBOTAC

Article originel : Strategic deactivation of mRNA COVID-19 vaccines: New applications for siRNA therapy and RIBOTACs

Par Nicolas Hulscher, Peter A. McCullough, Diane E. Marotta

The Journal of Gene medicine, 24.08.24

Résumé : Le développement rapide et l'autorisation des vaccins à acide ribonucléique messager (ARNm) par Pfizer-BioNTech (BNT162b2) et Moderna (mRNA-1273) en 2020 ont marqué une étape importante dans l'application des produits à ARNm chez l'homme, surmontant les obstacles précédents tels que l'instabilité et l'immunogénicité de l'ARNm. Cet article passe en revue les modifications stratégiques apportées à ces vaccins afin d'améliorer la stabilité et l'efficacité de traduction de l'ARNm, telles que l'inclusion de modifications nucléosidiques et d'éléments de conception optimisés de l'ARNm, notamment la coiffe 5′ et la queue poly(A). Nous soulignons les nouvelles préoccupations concernant la large biodistribution systémique de ces vaccins à ARNm, qui entraîne des réponses inflammatoires prolongées et d'autres problèmes de sécurité. Le cadre réglementaire qui guide les études de biodistribution est essentiel pour évaluer les profils de sécurité des nouvelles formulations d'ARNm utilisées aujourd'hui. La stabilité des vaccins à ARNm, leur distribution omniprésente et la longévité de l'ARNm encapsulé, ainsi que la production illimitée de la protéine Spike (S) nocive et potentiellement mortelle, nécessitent des stratégies pour atténuer les effets indésirables potentiels. Nous explorons ici le potentiel des petits ARN interférents (siRNA) et des chimères ciblant la ribonucléase (RIBOTAC) comme solutions prometteuses pour cibler, inactiver et dégrader l'ARNm résiduel et persistant du vaccin, ce qui pourrait permettre d'empêcher la production incontrôlée de la protéine S et de réduire la toxicité. La nature ciblée des siRNA et des RIBOTAC permet une intervention précise, offrant ainsi un moyen de prévenir et d'atténuer les effets indésirables des thérapies à base d'ARNm. Cette étude appelle à poursuivre les recherches sur les applications des siRNA et des RIBOTAC en tant qu'antidotes et produits de détoxification pour la technologie des vaccins à ARNm...Lire l'article en entier

Vaccins à ARNm synthétique et dérèglement transcriptomique : preuves issues d'effets indésirables et de cancers nouvellement apparus après la vaccination

Article originel : Synthetic mRNA Vaccines and Transcriptomic Dysregulation: Evidence from New-Onset Adverse Events and Cancers Post-Vaccination

Par Natalia von Ranke, Wei Zhang, Philipp Anokin, Nicolas Hulscher, Kevin J. McKernan, Peter A. McCullough, John A. Catanzaro

Preprints-org, 24.07.25