Des documents divulgués montrent qu'une émission de radio financée par le Royaume-Uni visait à influencer les électeurs nigérians (West Africa Weekly)

Au milieu du refus des États-Unis de fournir un soutien militaire au Nigeria dans sa lutte contre Boko Haram en 2014, le président d’alors Jonathan Goodluck s’est tourné vers la Russie et la Chine pour obtenir des armes. De nouveaux documents montrent que pendant tout ce temps, les médias d’État britanniques étaient engagés dans une campagne d’influence qui aiderait à voir le leader de la nation africaine évincé.

Cet article a été initialement publié par West Africa Weekly.

Une enquête explosive menée par The Grayzone a révélé que BBC Media Action, qui se présente comme la « branche caritative » de la British Broadcasting Corporation (BBC), opère en tant qu’extension de guerre de l’information étrangère du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni., l’agence mère du Service de renseignement secret du Royaume-Uni (SIS/MI6), avec le Nigeria parmi ses principales cibles. Selon des documents internes divulgués publiés par The Grayzone, BBC Media Action se vante que 40 pour cent des auditeurs d’un programme de radio appelé « Story Story », qu’elle a produit au Nigeria de 2004 à 2017, étaient convaincus de voter différemment après l'avoir écouté simplement.

Au cours des 13 années de production du drame radiophonique, plus de 26,5 millions d’auditeurs ont été touchés à travers l’Afrique de l’Ouest, principalement au Nigeria, et l’émission a déjà bénéficié de la présence sur les lieux de tournage de la reine Elizabeth II lors d’une visite d’État au Nigeria. Selon The Grayzone, les documents internes de BBC Media Action se vantent que son opération d’influence comportementale a été si réussie que 32 pour cent des auditeurs de « Story Story » nigérians ont fait « quelque chose de différent » à la suite de l’écoute de l’émission, et 40 pour cent d’entre eux ont été persuadés de voter différemment lors des élections du pays.

Un extrait des documents internes de BBC Media Action indique : « Nous savons que, par rapport à ceux qui ne sont pas exposés, les personnes exposées à nos programmes sont plus susceptibles d’avoir des niveaux de connaissance plus élevés sur les questions de gouvernance; de discuter davantage de politique; d’avoir une efficacité interne plus élevée (le sentiment qu’elles peuvent faire quelque chose) et de participer fréquemment à la politique. »

Fait intéressant, en parcourant sa chaîne YouTube au Nigeria, il ressort qu’en 2013, peu de temps avant le lancement officiel du All Progressives Congress (APC) en tant que coalition des partis d’opposition au Nigeria pendant l’administration de Goodluck Jonathan, BBC Media Action a diffusé des messages explicitement politiques clairement destinés à convaincre son public de voter contre le président en place. À l’époque, malgré un taux de croissance annuel du PIB de 6 pour cent et la plus grande économie d’Afrique à 509 milliards de dollars, BBC Media Action a publié la vidéo ci-dessous, en déduisant faussement que le Nigeria était économiquement déprimé sous l’actuel président, qui devrait être évincé.

BBC Media Action Nigeria (Dejected Man)

12 ans plus tard, l’économie du Nigeria ayant chuté de 63 pour cent à 187 milliards de dollars suite au succès de ce message politique lors des élections de 2015 qui ont vu Muhammadu Buhari vaincre Goodluck Jonathan, un examen de la même chaîne YouTube montre qu’aucune programmation politique partisane n’a été créée depuis 2015. Dans une autre vidéo de la même chaîne, un électeur nigérian interviewé par l’équipe de BBC Media Action Nigeria a déclaré qu’il avait précédemment voté « à tort » mais qu’après avoir écouté « Story Story », il avait commencé à voter « de la bonne manière ».