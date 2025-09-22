Des économistes de renom alertent sur un risque d' « effondrement » du journalisme de qualité. Aux USA, avenir incertain pour les journalistes étrangers (AFP)

Des économistes de renom alertent sur un risque d' « effondrement » du journalisme de qualité
AFP, 22.09.25
Avec Trump, l'avenir incertain des journalistes étrangers aux Etats-Unis
AFP, 22.09.25
--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------