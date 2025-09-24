Des familles réclament justice après que les États-Unis ont reconnu que des frappes de drones avaient tué des civils somaliens (Common Dreams)

Des familles réclament justice après que les États-Unis ont reconnu que des frappes de drones avaient tué des civils somaliens

Article originel : Families Demand Justice After US Admits Drone Strikes Killed Somali Civilians

Par Jessica Corbett

Common Dreams, 24.09.25



« La reconnaissance superficielle et les condoléances creuses de l'AFRICOM ne sont pas seulement décevantes, elles constituent une profonde injustice », a déclaré l'organisation de défense des droits humains Hūmānus, qui représente deux familles de victimes... Lire la suite