Des milliers de Palestiniens retournent à Gaza City alors que l'offensive israélienne s'intensifie (The Cradle)

Des milliers de Palestiniens retournent à Gaza City alors que l'offensive israélienne s'intensifie

Article originel : Thousands of Palestinians return to Gaza City amid escalating Israeli offensive

The Cradle, 24.09.25

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza affirme que près d'un million de Palestiniens restent sur place malgré les bombardements brutaux et l'avancée des troupes terrestres....Lire la suite