Des milliers de Palestiniens retournent à Gaza City alors que l'offensive israélienne s'intensifie (The Cradle)

Des milliers de Palestiniens retournent à Gaza City alors que l'offensive israélienne s'intensifie
Article originel : Thousands of Palestinians return to Gaza City amid escalating Israeli offensive
The Cradle, 24.09.25
Le bureau des médias du gouvernement de Gaza affirme que près d'un million de Palestiniens restent sur place malgré les bombardements brutaux et l'avancée des troupes terrestres....Lire la suite
-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------