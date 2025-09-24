Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Des milliers de Palestiniens retournent à Gaza City alors que l'offensive israélienne s'intensifie (The Cradle)

par SLT 24 Septembre 2025, 16:55 Gaza Palestiniens Bombardements Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Des milliers de Palestiniens retournent à Gaza City alors que l'offensive israélienne s'intensifie
Article originel : Thousands of Palestinians return to Gaza City amid escalating Israeli offensive
The Cradle, 24.09.25

 

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza affirme que près d'un million de Palestiniens restent sur place malgré les bombardements brutaux et l'avancée des troupes terrestres....Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 24.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 24.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Un groupe d'anciens combattants étatsuniens s'est joint à la flottille internationale Sumud qui fait route vers Gaza (Mondoweiss)
Un groupe d'anciens combattants étatsuniens s'est joint à la flottille internationale Sumud qui fait route vers Gaza (Mondoweiss)
L'Italie déploie un navire de guerre pour venir en aide à la flottille Sumud se dirigeant vers Gaza après une attaque de drone (Common Dreams)
L'Italie déploie un navire de guerre pour venir en aide à la flottille Sumud se dirigeant vers Gaza après une attaque de drone (Common Dreams)
France : plainte contre le réseau social X et des colons franco-israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité (Blast)
France : plainte contre le réseau social X et des colons franco-israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité (Blast)
Le plus grand caucus de la Chambre des représentants approuve un projet de loi visant à bloquer la vente de bombes étatsuniennes à Israël (Common Dreams)
Le plus grand caucus de la Chambre des représentants approuve un projet de loi visant à bloquer la vente de bombes étatsuniennes à Israël (Common Dreams)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog