Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Des réductions d’impôts en France financent la recherche militaire israélienne et la formation de soldats de Tsahal (Blast)

par SLT 9 Septembre 2025, 05:11 Génocide France Technion Impôts Collaboration Israël Gaza Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Des réductions d’impôts en France financent la recherche militaire israélienne et la formation de soldats de Tsahal
Blast, 08.09.25

Alors que le génocide à Gaza se poursuit, une association française récolte des dons déductibles des impôts au profit du Technion, une université d’élite israélienne au rôle central dans la formation des soldats et la recherche à vocation militaire. C’est par exemple à cette université que l’armée israélienne doit la version télécommandée du bulldozer D9, actuellement utilisé pour raser les villes de la bande de Gaza. Conjuguer partenariats éducatifs et intérêts tactiques : une discipline dans laquelle Israël excelle...

Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran 09.09.25 07h14 "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran 09.09.25 07h14 "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
1 500 acteurs et réalisateurs annoncent boycotter des institutions israéliennes (AFP)
1 500 acteurs et réalisateurs annoncent boycotter des institutions israéliennes (AFP)
Le ministre belge des Affaires étrangères déclare que la crédibilité de l'UE s'effondre face à l'inaction face au génocide israélien à Gaza (The Cradle)
Le ministre belge des Affaires étrangères déclare que la crédibilité de l'UE s'effondre face à l'inaction face au génocide israélien à Gaza (The Cradle)
Les ventes d'armes françaises à Israël atteignent un niveau record en 2024. Israël accuse Macron de jouer sur les deux tableaux (The Cradle)
Les ventes d'armes françaises à Israël atteignent un niveau record en 2024. Israël accuse Macron de jouer sur les deux tableaux (The Cradle)
Le plan Trump pour Gaza : Blair rejoint les vautours qui se nourrissent de l'holocauste palestinien (MEE)
Le plan Trump pour Gaza : Blair rejoint les vautours qui se nourrissent de l'holocauste palestinien (MEE)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog