Des réductions d’impôts en France financent la recherche militaire israélienne et la formation de soldats de Tsahal (Blast)

Alors que le génocide à Gaza se poursuit, une association française récolte des dons déductibles des impôts au profit du Technion, une université d’élite israélienne au rôle central dans la formation des soldats et la recherche à vocation militaire. C’est par exemple à cette université que l’armée israélienne doit la version télécommandée du bulldozer D9, actuellement utilisé pour raser les villes de la bande de Gaza. Conjuguer partenariats éducatifs et intérêts tactiques : une discipline dans laquelle Israël excelle...