Drapeaux palestiniens sur les mairies : Retailleau les interdit, des maires résistent

- Drapeaux palestiniens sur les mairies le 22 septembre : le ministère de l’Intérieur demande aux préfets de s’y opposer
Le Télégramme 19.09.25
- France: Bruno Retailleau en croisade contre les drapeaux palestiniens sur les mairies
RFI, 21.09.25
Depuis plusieurs jours, des responsables politiques français, de gauche, appellent les mairies à accrocher lundi sur leur façade le drapeau palestinien. Mais le ministre de l'Intérieur démissionnaire ne l'entend pas de cette oreille. Illustration à Malakoff, tout près de la capitale, où la justice administrative vient de trancher... Lire la suite
