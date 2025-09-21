Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Drapeaux palestiniens sur les mairies : Retailleau les interdit, des maires résistent

par SLT 21 Septembre 2025, 08:10

- Drapeaux palestiniens sur les mairies le 22 septembre : le ministère de l’Intérieur demande aux préfets de s’y opposer
Le Télégramme 19.09.25

- France: Bruno Retailleau en croisade contre les drapeaux palestiniens sur les mairies
RFI, 21.09.25

Depuis plusieurs jours, des responsables politiques français, de gauche, appellent les mairies à accrocher lundi sur leur façade le drapeau palestinien. Mais le ministre de l'Intérieur démissionnaire ne l'entend pas de cette oreille. Illustration à Malakoff, tout près de la capitale, où la justice administrative vient de trancher... Lire la suite


Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).


Capture d'écran en date du 21.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 21.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

