Du génocide à la gentrification : le plan de Trump pour effacer la population de Gaza révélé (MEMO)

Du génocide à la gentrification : le plan de Trump pour effacer la population de Gaza révélé
Article originel : From genocide to gentrification: Trump’s plan to erase Gaza’s population exposed
Middle East Monitor, 01.09.25
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com
Blog contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
par SLT 1 Septembre 2025, 17:02 Génocide Trump Gaza Collaboration Israël Riviera USA Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch
Du génocide à la gentrification : le plan de Trump pour effacer la population de Gaza révélé
Article originel : From genocide to gentrification: Trump’s plan to erase Gaza’s population exposed
Middle East Monitor, 01.09.25
MEDIAS LIBRES
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Archives
Articles récents
Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog