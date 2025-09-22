En plein génocide, l'Allemagne s'oppose à la reconnaissance d'un Etat palestinien

Berlin : la reconnaissance d'un Etat palestinien ne doit intervenir qu'à la fin d'un « processus » de solution à deux Etats
AFP, 22.09.25
--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------