Eric Cantona demande à l'UEFA et à la FIFA d'exclure Israël alors que l'Espagne menace de boycotter la Coupe du monde (Mirror)

Eric Cantona demande à l'UEFA et à la FIFA d'exclure Israël alors que l'Espagne menace de boycotter la Coupe du monde
Article originel : Eric Cantona demands UEFA and FIFA ban Israel as Spain threaten to boycott World Cup
Mirror, 19.09.25
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com
Blog contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
par SLT 20 Septembre 2025, 05:16 FIFA Israël Cantona Espagne Coupe du monde Football Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch
Eric Cantona demande à l'UEFA et à la FIFA d'exclure Israël alors que l'Espagne menace de boycotter la Coupe du monde
Article originel : Eric Cantona demands UEFA and FIFA ban Israel as Spain threaten to boycott World Cup
Mirror, 19.09.25
MEDIAS LIBRES
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Archives
Articles récents
Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog