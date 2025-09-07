Fausses pandémies vrais mensonges : comment on vous trompe en 10 leçons : enquête
Par Corinne Lalo, journaliste d’investigation et grand reporter plusieurs fois primée
Edition Magnus
LES MENSONGES DU COVID EXPLIQUÉS EN 10 LEÇONS
Un vague sentiment de vous être fait avoir ? Pourquoi ? Comment ? Fruit d’une enquête minutieuse, ce livre choc vous dévoile les coulisses et les mensonges des « pandémies », présentes, passées et à venir.
Des faits, rien que des faits. Qui a orchestré cette fraude planétaire, quand et comment les membres d’un petit groupe organisé ont patiemment tissé leur toile, corrompu le système et subverti les représentants des peuples ?
Dix grands mensonges, dix grandes vérités.
Voici enfin la vérité, voici les réponses.
Soyez prêts à protéger votre santé, et, peut-être, sauver votre vie.
Corinne Lalo est journaliste d'investigation et grand reporter plusieurs fois primée.
Pour des médias comme TF1, TV5 monde ou France 3, elle couvre et révèle depuis quarante ans des scandales retentissants : le nuage de Tchernobyl, Greenpeace, l’affaire des Irlandais de Vincennes, le sang contaminé, le vaccin contre l’hépatite B, le Mediator, ou encore le Levothyrox. Aujourd’hui journaliste indépendante, on lui doit Le livre noir du médicament (Plon, 2011), Se soigner sans médicaments de A à Z (Le Cherche Midi, 2015), Le grand désordre hormonal (Le Cherche Midi, 2021) et Perturbateurs endocriniens, tout ce qu’on ne vous dit pas (Le Cherche Midi, 2024).
Corinne Lalo est une journaliste et auteure française reconnue pour son engagement dans les domaines de la santé et de l'environnement. Très tôt, elle se distingue par son intérêt pour les sujets de santé publique et d'écologie, ce qui la conduit à devenir l'une des premières journalistes françaises à traiter de ces thématiques pour un média grand public.
Son parcours professionnel débute à la télévision, où elle travaille comme grand reporter pendant plus de trente ans. Elle couvre de grandes affaires telles que le scandale du sang contaminé, le nuage de Tchernobyl, la vaccination contre l'hépatite B, la grippe H1N1 et le Médiator.
En 2011, Corinne Lalo publie Le livre noir du médicament chez Plon coécrit avec Patrick Solal, une enquête approfondie sur les scandales liés aux médicaments. En 2019, elle coécrit avec Michèle Bontemps Se soigner sans médicaments de A à Z, un guide pratique qui propose des alternatives naturelles aux traitements médicamenteux.
En 2021, elle publie Le grand désordre hormonal chez Le Cherche-Midi, une étude sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé. Enfin, en 2024, elle sort Fausse pandémie, vrais mensonges, une contre-enquête sur la gestion de la pandémie de Covid-19.
Corinne Lalo est une figure incontournable du journalisme d'investigation en France, dont les œuvres littéraires informent un large public.
