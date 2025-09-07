Fausses pandémies vrais mensonges : comment on vous trompe en 10 leçons : enquête

Un vague sentiment de vous être fait avoir ? Pourquoi ? Comment ? Fruit d’une enquête minutieuse, ce livre choc vous dévoile les coulisses et les mensonges des « pandémies », présentes, passées et à venir.

Des faits, rien que des faits. Qui a orchestré cette fraude planétaire, quand et comment les membres d’un petit groupe organisé ont patiemment tissé leur toile, corrompu le système et subverti les représentants des peuples ?

Dix grands mensonges, dix grandes vérités.

Voici enfin la vérité, voici les réponses.

Soyez prêts à protéger votre santé, et, peut-être, sauver votre vie.

Corinne Lalo est journaliste d’investigation et grand reporter plusieurs fois primée.

Pour des médias comme TF1, TV5 monde ou France 3, elle couvre et révèle depuis quarante ans des scandales retentissants : le nuage de Tchernobyl, Greenpeace, l’affaire des Irlandais de Vincennes, le sang contaminé, le vaccin contre l’hépatite B, le Mediator, ou encore le Levothyrox. Aujourd’hui journaliste indépendante, on lui doit Le livre noir du médicament (Plon, 2011), Se soigner sans médicaments de A à Z (Le Cherche Midi, 2015), Le grand désordre hormonal (Le Cherche Midi, 2021) et Perturbateurs endocriniens, tout ce qu’on ne vous dit pas (Le Cherche Midi, 2024).