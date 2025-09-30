Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

France. Techniques de renseignement : le réalisme du contrôleur face à la gourmandise de la DGSI (IO)

par SLT 30 Septembre 2025, 07:15 DGSI Surveillance Renseignement France Articles de Sam La Touch

Techniques de renseignement : le réalisme du contrôleur face à la gourmandise de la DGSI
Intelligence Online, 30.09.25

Pour éviter d'être "aveugles" sur la teneur des échanges qui transitent par les plateformes chiffrées, les services de renseignement multiplient les demandes d'emploi d'une technique particulièrement intrusive. La CNCTR tente de modérer leurs ardeurs et examine avec vigilance ces demandes...Lire la suite

La DGSI sur les traces d'une opération d'influence de l'ambassade étatsunienne (IO)
Quand les services secrets français s’offrent une loi et un député à l’Assemblée (Blast)
Meurtre raciste de Dunkerque : le tueur, proche d'une nébuleuse néonazie armée, était connu des services de renseignement (Blast)
France, Maroc. Ses liens avec le Maroc coûtent son habilitation au secret à un militaire de la marine (IO)
