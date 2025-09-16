Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Gaza : des milliers de Palestiniens fuient la ville de Gaza alors que l’armée israélienne a entamé ses opérations terrestres (Le Monde)

par SLT 16 Septembre 2025, 16:19 Gaza Armée israélienne Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Gaza : des milliers de Palestiniens fuient la ville de Gaza alors que l’armée israélienne a entamé ses opérations terrestres
Le Monde, 16.09.25

------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 16.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 16.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Israël commet un génocide dans la bande de Gaza, affirme une commission d’enquête de l’ONU (ONU)
Israël commet un génocide dans la bande de Gaza, affirme une commission d’enquête de l’ONU (ONU)
« Gaza brûle », déclare le ministre israélien de la Défense après des frappes intenses (AFP)
« Gaza brûle », déclare le ministre israélien de la Défense après des frappes intenses (AFP)
Solidarité avec gaza : 7 militants traînés en justice, puis relaxés (Vidéo)
Solidarité avec gaza : 7 militants traînés en justice, puis relaxés (Vidéo)
Gaza : plus de 10 % des Gazaouis ont été tués ou blessés, affirme l’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne (Le Monde)
Gaza : plus de 10 % des Gazaouis ont été tués ou blessés, affirme l’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne (Le Monde)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog