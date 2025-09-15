Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Gaza Inc : où le génocide est testé au combat et prêt à être commercialisé (The Cradle)

par SLT 15 Septembre 2025, 06:20 Génocide Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Gaza Inc : où le génocide est testé au combat et prêt à être commercialisé
Article originel : Gaza Inc: Where genocide is battle-tested and market-ready
The Cradle, 15.09.25

 

Gaza est devenue la vitrine de Tel Aviv pour l'extermination privatisée, où des entreprises technologiques, des mercenaires et des prestataires d'aide humanitaire collaborent dans le cadre d'un modèle évolutif de génocide industriel vendu à des alliés à travers le monde... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
Capture d'écran en date du 15.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

