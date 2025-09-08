Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Gaza. Nettoyage ethnique coordonné et résistance croissante (Mondoweiss.net)

par SLT 8 Septembre 2025, 05:59 Nettoyage ethnique Gaza Israël USA Résistance Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Nettoyage ethnique coordonné et résistance croissante
Article originel :  Coordinated ethnic cleansing and the growing pushback
Mondoweiss.net, 08.09.25

 

 

Cette semaine, nos reportages montrent la coordination entre les gouvernements étatsunien et israélien pour procéder au nettoyage ethnique de Gaza. De Washington à Gaza en passant par la Cisjordanie et à l'intérieur même de la ville de New York, ce projet prend différentes formes : empêcher la responsabilisation, créer des conditions de vie invivables et exclure les Palestiniens de la vie politique. Mais la population riposte... Lire la suite

