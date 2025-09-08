Gaza. Nettoyage ethnique coordonné et résistance croissante (Mondoweiss.net)

Nettoyage ethnique coordonné et résistance croissante

Article originel : Coordinated ethnic cleansing and the growing pushback

Mondoweiss.net, 08.09.25

Cette semaine, nos reportages montrent la coordination entre les gouvernements étatsunien et israélien pour procéder au nettoyage ethnique de Gaza. De Washington à Gaza en passant par la Cisjordanie et à l'intérieur même de la ville de New York, ce projet prend différentes formes : empêcher la responsabilisation, créer des conditions de vie invivables et exclure les Palestiniens de la vie politique. Mais la population riposte... Lire la suite