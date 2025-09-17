Google a secrètement transmis à l'ICE des données concernant un étudiant militant pro-palestinien (The Intercept)

Google a secrètement transmis à l'ICE des données concernant un étudiant militant pro-palestinien
Article originel : Google Secretly Handed ICE Data About Pro-Palestine Student Activist
Shawn Musgrave
The Intercept, 17.09.25
Google a transmis les informations relatives au compte Gmail à l'ICE avant d'en informer l'étudiant ou de lui donner la possibilité de contester la citation à comparaître... Lire la suite
------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------