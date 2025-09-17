Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Google a secrètement transmis à l'ICE des données concernant un étudiant militant pro-palestinien (The Intercept)

par SLT 17 Septembre 2025, 08:50 Google ICE Collaboration Médias Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Article originel : Google Secretly Handed ICE Data About Pro-Palestine Student Activist
Shawn Musgrave
The Intercept, 17.09.25



Google a transmis les informations relatives au compte Gmail à l'ICE avant d'en informer l'étudiant ou de lui donner la possibilité de contester la citation à comparaître... Lire la suite

------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 17.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 17.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

