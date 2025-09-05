Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Google critiqué pour avoir conclu un accord de 45 millions de dollars avec le bureau de Netanyahu afin de diffuser de la propagande sur le génocide à Gaza (MEMO)

par SLT 5 Septembre 2025, 07:33 Google Génocide Israël Médias Propagande Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Google critiqué pour avoir conclu un accord de 45 millions de dollars avec le bureau de Netanyahu afin de diffuser de la propagande sur le génocide à Gaza
Article originel : Google under fire for $45m deal with Netanyahu’s office to spread Gaza genocide propaganda
Middle East Monitor, 05.09.25

 

Google a signé un contrat de 45 millions de dollars avec le bureau du Premier ministre israélien pour mener une campagne publicitaire numérique mondiale visant à promouvoir le message de l'État israélien pendant le génocide en cours à Gaza. Le contrat, rapporté pour la première fois par Drop Site News, comprend des publicités placées sur YouTube et via la plateforme Display & Video 360 de Google, explicitement décrites dans les documents gouvernementaux comme faisant partie de la guerre de propagande menée par Israël...Lire la suite

