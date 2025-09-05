Google critiqué pour avoir conclu un accord de 45 millions de dollars avec le bureau de Netanyahu afin de diffuser de la propagande sur le génocide à Gaza (MEMO)

Google critiqué pour avoir conclu un accord de 45 millions de dollars avec le bureau de Netanyahu afin de diffuser de la propagande sur le génocide à Gaza

Article originel : Google under fire for $45m deal with Netanyahu’s office to spread Gaza genocide propaganda

Middle East Monitor, 05.09.25





Google a signé un contrat de 45 millions de dollars avec le bureau du Premier ministre israélien pour mener une campagne publicitaire numérique mondiale visant à promouvoir le message de l'État israélien pendant le génocide en cours à Gaza. Le contrat, rapporté pour la première fois par Drop Site News, comprend des publicités placées sur YouTube et via la plateforme Display & Video 360 de Google, explicitement décrites dans les documents gouvernementaux comme faisant partie de la guerre de propagande menée par Israël...