Guerre au Soudan : des mercenaires colombiens engagés aux côtés des Forces de soutien rapide (Le Monde)

par SLT 9 Septembre 2025, 05:26 Soudan Mercenaires Colombie EAU FSR Guerre Articles de Sam La Touch

Guerre au Soudan : des mercenaires colombiens engagés aux côtés des Forces de soutien rapide
Le Monde, 26.08.25 (05.09.25 Colombian mercenaries join Rapid Support Forces fighting in Sudan)

Vétérans de l’armée colombienne pour la plupart, ils sont recrutés pour leur « savoir-faire » issu de la lutte contre la guerilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie...Lire la suite

