Guerre au Soudan : des mercenaires colombiens engagés aux côtés des Forces de soutien rapide
Le Monde, 26.08.25 (05.09.25 Colombian mercenaries join Rapid Support Forces fighting in Sudan)
-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------