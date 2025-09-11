Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Ilhan Omar invoque les pouvoirs de guerre pour bloquer les attaques de Trump après l'attaque d'un bateau vénézuélien (The Intercept)

par SLT 11 Septembre 2025, 16:48 Venezuela Ilhan Omar Trump USA Impérialisme Articles de Sam La Touch

Ilhan Omar invoque les pouvoirs de guerre pour bloquer les attaques de Trump après l'attaque d'un bateau vénézuélien
Article originel :
The Intercept, 11.09.25
 

La résolution, communiquée en exclusivité à The Intercept, est la première mesure visant à répondre à l'attaque étatsunienne contre un bateau quittant le Venezuela... Lire la suite

-------------------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------

Capture d'écran : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Selon un responsable du Pentagone, l'attaque près du Venezuela d'un bateau par Trump était une attaque criminelle contre des civils (The Intercept)
Selon un responsable du Pentagone, l'attaque près du Venezuela d'un bateau par Trump était une attaque criminelle contre des civils (The Intercept)
Une frappe étatsunienne tue 11 « narcoterroristes » sur un bateau parti du Venezuela, affirme Trump (AFP)
Une frappe étatsunienne tue 11 « narcoterroristes » sur un bateau parti du Venezuela, affirme Trump (AFP)
Maduro déclare que les États-Unis ont pointé « 1 200 missiles » sur le Venezuela après que Trump ait envoyé plus de navires de guerre (Common Dreams)
Maduro déclare que les États-Unis ont pointé « 1 200 missiles » sur le Venezuela après que Trump ait envoyé plus de navires de guerre (Common Dreams)
Les canonnières suivent les sanctions dans la stratégie étatsunienne envers le Venezuela (The Cradle)
Les canonnières suivent les sanctions dans la stratégie étatsunienne envers le Venezuela (The Cradle)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog