Israël bombarde le port de Hodeidah au Yémen avec au moins 12 frappes aériennes (The Cradle)

Israël bombarde le port de Hodeidah au Yémen avec au moins 12 frappes aériennes
Article originel : Israel bombs Yemen's Hodeidah Port with at least 12 airstrikes
The Cradle, 16.09.25
En plus de tuer des centaines de civils et de détruire des infrastructures vitales dans le pays le plus pauvre du monde arabe, les attaques israéliennes n’ont pas réussi à arrêter les opérations yéménites de soutien aux Palestiniens à Gaza... Lire la suite
