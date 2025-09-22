Israël prévoit d'expulser de force des milliers de Palestiniens afin de faire place à une colonie qui divisera la Cisjordanie en deux (Mondoweiss.net)

Israël prévoit d'expulser de force des milliers de Palestiniens afin de faire place à une colonie qui divisera la Cisjordanie en deux

Article originel : Israel plans to forcibly expel thousands of Palestinians to clear the way for a settlement that will split the West Bank in half

Mondoweiss.net, 22.09.25



Le projet de colonie E1 entraînera le nettoyage ethnique de milliers de communautés palestiniennes résidant dans la région tout en divisant la Cisjordanie en deux. Les membres des communautés visées affirment qu'Israël veut les pousser vers les villes et leur voler leurs terres...Lire la suite