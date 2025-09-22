Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Israël prévoit d'expulser de force des milliers de Palestiniens afin de faire place à une colonie qui divisera la Cisjordanie en deux (Mondoweiss.net)

par SLT 22 Septembre 2025, 16:45 Cisjordanie Nettoyage ethnique Colonialisme Israël Palestine Articles de Sam La Touch

Article originel : Israel plans to forcibly expel thousands of Palestinians to clear the way for a settlement that will split the West Bank in half
Mondoweiss.net, 22.09.25


Le projet de colonie E1 entraînera le nettoyage ethnique de milliers de communautés palestiniennes résidant dans la région tout en divisant la Cisjordanie en deux. Les membres des communautés visées affirment qu'Israël veut les pousser vers les villes et leur voler leurs terres...Lire la suite

--------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 22.09.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

