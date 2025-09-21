Keir Starmer s'apprête à annoncer aujourd'hui la reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni (MEE)

Keir Starmer s'apprête à annoncer aujourd'hui la reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni Article originel : Keir Starmer set to announce UK recognition of Palestine today Middle East Eye, 21.09.25

-------------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------